Wörgl – Der Zahn der Zeit nagt kräftig an der Wörgler Pfarrkirche. Eigentlich wollt­e Pfarrer Theo Mairhofer Wörgls Wahrzeichen im Vorjahr lediglich mit einem neue­n Anstrich versehen, doch dann drängten Fachleute auf ein Gesamtkonzept, dessen Kosten mit rund 300.000 Euro veranschlagt werden. Doppelt so teuer wie geplant – und so rührt die Pfarre jetzt kräftig die Trommel, um Spendengelder aufzubringen.

Die Pfarrkirche nur zu „weißeln“, wäre verlorenes Geld. „Das würde vielleicht fünf Jahre gut aussehen – und dann wären die Schäden wieder sichtbar und noch größer“, erfuhr Pfarrer Theo Mairhofer von Baufachleuten: „Wichtig sind als Erstes Ausbesserungen an Dach und Dachrinnen. Das Moos muss entfernt werden, es verstopft immer wieder die Dachrinnen“, teilt Mairhofer mit. Überlaufendes Wasser führt zu Feuchtigkeits- und Frostschäden im Mauerwerk.

Ein besonderes Problem stellen die Tauben dar, die massenweise die Kirche besiedeln und als Nistplatz nützen. Besonders desolat ist die Nordseite der Kirche, teilweise wächst hier das Moos schon an der Fassade. Nordseitig müssen sämtliche Eingänge saniert werden.

Für die Malerarbeiten rechnet man mit 150.000 Euro, insgesamt liegen bereits Kostenvoranschläge mit 270.000 Euro vor. Pfarrer Theo Mairhofer geht von Gesamtkosten um die 300.000 Euro aus. Finanzielle Reserven dafür sind in der Pfarre nicht vorhanden, und so begann die Spendensammlung bereits 2017. Bisher wurden 17.000 Euro eingesammelt – und Finanzierungszusagen diverser Stellen. „Die Landesgedächtnisstiftung sagte uns 26.000 Euro zu, die Erzdiözese 80.000 Euro“, teilt Mairhofer mit und hofft „auf das Wohlwollen der Bevölkerung und der Stadtgemeinde“. Er betont, dass die Arbeiten kein­e Verschönerungs­aktion, sondern eine Notwendigkeit sind, um weitere Schäden zu verhindern. (vsg)