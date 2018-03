Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Mit Überwachungsgeräten aller Art verkaufen Elektrohändler sehr erfolgreich vor allem eines: ein Gefühl von Sicherheit. Doch das kann trügerisch sein – genau wie zum Verwechseln ähnliche Videokamera-Attrappen. Teurere Ausführungen – mit blinkenden LEDs und Schwenkarm ausgestattet wie richtige Aufnahmegeräte – dienen hauptsächlich der Abschreckung von Einbrechern und Dieben.

Doch was vorsorgende Bürger häufig nicht wissen oder bedenken: Nachbarn, Besucher, Passanten oder auch der Postbote können sich ebenfalls beobachtet fühlen und auf ihr Recht auf Privatsphäre pochen. Denn in öffentlich zugänglichen Bereichen dürfen mit einigen wenigen Ausnahmen keine privaten Kameras angebracht werden. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob diese nun echt sind oder nicht.

Diese Erfahrung hat auch ein Tiroler gemacht, der oberhalb seiner Eingangstür einen Überwachungs-Dummy im Wert von 4,80 Euro montierte. Ihm war zuvor der Schlüsselbund gestohlen worden. Bei der Polizei habe man ihm mitgeteilt, dass Attrappen erlaubt seien, da sie keine Daten speichern oder aufzeichnen. Doch der Nachbar des Mannes fühlte sich belästigt und die Sache landete vor Gericht. Nun sind Verfahrenskosten in Höhe von 1080 Euro fällig, und der Tiroler wandte sich mit der Frage an das Ombuds-Team, was er denn eigentlich falsch gemacht habe.

„Ob Attrappe oder nicht – die Wirkung ist die gleiche: Wir verhalten uns anders. Wir passen auf, was wir tun“, klärt Georg Martin Kainz vom „Verein Quintessenz zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter“ auf. Es gehe um die Freiheit, sein Leben gestalten zu dürfen, ohne Eingriffe befürchten zu müssen. Das erste Gerichtsurteil dazu erging vor einigen Jahren, die Sache wurde bis zum Obersten Gerichtshof durchgestritten. In einem Fall ging es laut Kainz um eine Video-Attrappe, die der Nachbar eines Schwimmbads in der Hecke angebracht hatte. Die Badenden fühlten sich zu Recht beobachtet und in ihrer Freiheit eingeschränkt. Betroffene können sich nie sicher sein: Ist das Gerät echt oder nicht? Und bei richtigen Kameras: Filmt sie oder ist sie tatsächlich nicht angeschlossen, wie behauptet?

„Daheim in den eigenen vier Wänden oder im Garten ist alles erlaubt. Jeder kann sich sein ganz persönliches ,Big-Brother-Haus‘ einrichten“, so der Datenschützer. Sobald aber der öffentliche Bereich betroffen ist – etwa der Zugang zum Haus, den auch andere benützen, oder die Straße davor – gelten strenge Vorschriften.

Ausgenommen seien Bereiche wie Tankstellen, Tabaktrafiken, die schon einmal überfallen wurden, Schmuckgeschäfte oder Banken. Das Recht, dieses besonders gefährdete Gut kontrollieren zu dürfen – natürlich unter bestimmten Auflagen – zähle in diesem Fall mehr als das Recht auf Privatsphäre. Eigene Schilder müssen allerdings auf die Überwachung hinweisen – eine Auflage, der häufig nicht nachgekommen wird.Kainz: „Das wird in Österreich leider zu wenig überprüft. Sogar am Eingang zum Parlament fehlt dieser Hinweis.“ Die Strafen seien außerdem „nicht schmerzhaft genug“.

Der Datenschützer befürchtet zusätzliche Einschränkungen, das Recht auf Privatsphäre könnte künftig weiter beschnitten werden – etwa wenn bestehende Gesetze nicht exekutiert werden, „weil man im Zweifelsfall auf diese Daten zugreifen will“.

Videoüberwachung selbst habe kaum Einfluss auf die Kriminalstatistik, sagt Kainz und verweist auf das besonders gut kontrollierte London: „Würde sie etwas bewirken, dürfte es dort keine Verbrechen mehr geben.“

Innerhalb der eigenen vier Wände könnte sie sogar zum Verhängnis werden: Denn Videogeräte mit Internetanschluss – Elektrohändler bieten in ihren Geschäften oder im Internet häufig Sets an – haben das Interesse von Hackern geweckt, die in Ruhe die Gewohnheiten der Hausbewohner beobachten können – wann sie zur Arbeit gehen und nach Hause kommen oder auch auf Urlaub fahren.

Im schlimmsten Fall könne der Eigentümer von seinem Urlaubsort aus beobachten, wie gerade die eigene Wohnung ausgeräumt wird.