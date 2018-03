Innsbruck — Gewalt, insbesondere Gewalt in der Familie und den eigenen vier Wänden: Dieser Themenkomplex zog sich wie ein roter Faden durch den Sicherheitsevent, der am Donnerstagabend, organisiert vom Kuratorium für ein Sicheres Österreich Tirol (KSÖ), in der Messehalle stattfand. Drehbuchautor Uli Bree (Vorstadtweiber), seit Langem Wahltiroler und seit Kurzem österreichischer Staatsbürger, präsentierte einen Kurzfilm zu diesem Thema. Staatssekretärin Karoline Edtstadler und die Journalistin, Autorin und Politologin Sibylle Hamann ließen mit klaren Aussagen und teils konträren Ansätzen aufhorchen.

„Ich stehe zu null Toleranz, wenn es um Gewalt in den eigenen vier Wänden geht", setzt sich etwa die VP-Staatssekretärin im Innenministerium für eine Verschärfung des Strafrechts in diesem Bereich ein. „In zwei von drei Fällen kennen sich Opfer und Täter", so die Juristin, die ihren Vortrag mit dem Zitat „Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht" (Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach) einleitete. Ein besonderes Anliegen ist der einst strengen Richterin der Opferschutz, „den wir stärken wollen. Wir müssen den Opfern das Selbstvertrauen geben, dass sie gehört werden", fordert Edtstadler, die gleichzeitig darauf verweist, dass Österreich beim Thema Opferschutz ohnehin Vorreiter in Europa ist.

Null Toleranz, härtere Gesetze — Schlagworte, mit denen Sibylle Hamann wenig anfangen kann. Aber auch die Politologin wies darauf hin, dass die Familie für viele kein sicherer, sondern im Gegenteil ein gefährlicher Ort sei: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit wartet der Täter daheim auf mich." Beim Thema Sicherheit relativiert die renommierte Journalistin: Es komme auf den Standpunkt an, Polizeikräfte können auch Unsicherheit erzeugen, sagt Hamann: „Ein junger Afroamerikaner mit Kapuzenpulli wird sich in einer US-Stadt beim Anblick eines Polizisten nicht sehr sicher fühlen." Die Welt sei nicht für alle gleich, „Männer und Frauen haben beim Thema Sicherheit unterschiedliche Wahrnehmungen." So hätten Frauen eigene Techniken entwickelt, um Gefahren zu vermeiden: „Wir wechseln die Straße, wenn wir hinter uns Schritte hören, wir tauschen die Bluse, wenn wir einen bestimmten Termin haben. Aber selbst mein Mann kommt nicht auf die Idee, dass es verunsichert, wenn man Schritte hinter sich hört." Hamann glaubt nicht, dass strengere Strafen, mehr Waffen oder Abschottungsstrategien (wie die Oberschicht in Brasilien) mehr Sicherheit für die Gesellschaft bedeuten.

Landespolizeidirektor Helmut Tomac verwies beim Thema Sicherheit auf die Statistik: „Die Delikte gehen zurück, die Aufklärungsquote ist seit Jahren im Steigen begriffen." Besonders gut sei dies am Beispiel Innsbruck sichtbar: „2007 lag die Aufklärungsquote bei 38 Prozent, heute sind es 55 Prozent. Das passiert nicht von selbst, sondern weil wir zusammenwirken und alles daransetzen."

Film „Trautes Heim" im Video:



Der nachdenklich machende Film „Trautes Heim", den Uli Bree zusammen mit Alexander Vedernjak zum Thema Gewalt in der Familie gestaltet hat, gibt es hier in voller Länge:

http://go.tt.com/2IfUGUz