Von Matthias Reichle

Zams – Der Boden ist aufgerissen, rundum stapelt sich Baumaterial – und auch die Kapelle selbst ist in keinem guten Zustand. Halb herausgerissen hängt das Kreuz von der Spitze des niedrigen Turms herab, während links und rechts der Verkehr vorbeibraust. Die „Bettlerkapelle“ an der Zufahrt zum Landecker Tunnel ist nahezu vergessen. Kaum ein Fußgänger verirrt sich dorthin, und auch im Pfarrleben spielt sie längst keine Rolle mehr.

Früher wurde auf dem Areal in unmittelbarer Umgebung Müll deponiert. Inzwischen gleicht das Gelände einer Mondlandschaft. Derzeit wird im Auftrag des Unternehmens Gebrüder Kofler GmbH, das dort einen neuen großen Betriebsstandort aufbaut, der Boden getauscht.

Dass die Kapelle wieder ins Blickfeld rückt, liegt daran, dass der kleine Wald rundherum gerodet wurde. Zuletzt war der Bau fast komplett verwachsen. Das kleine Gotteshaus dürfte schon länger in diesem üblen Zustand sein. Pfarrchronist Helmut Reheis hat vor einem Jahr eine Tour durch Zams gemacht, um alle Kapellen zu fotografieren: „Ich bin erschrocken, als ich unten war“, berichtet er. Auch er fand abgelagertes Baumaterial. „Ich hoffe, dass da was passiert“, betont auch Pfarrer Herbert Traxl auf Anfrage der TT, „weil so kann das nicht bleiben.“ So mancher fürchtete, dass sie für immer verschwindet.

Das Gegenteil ist der Fall – so heißt es aus der Firma Gebr. Kofler. Berater Degenhart Schagowetz bestätigt, dass die Kapelle einen Fixplatz am Firmenareal haben wird. „90 bis 95 Prozent der Leute wissen das nicht mehr. Das war einmal ein symbolträchtiger Ort.“ Der Vorgängerbau der Kapelle, der in nächster Nähe stand, war über Jahrhunderte der Sammelpunkt der Schwabenkinder aus der Gegend. Das waren jene Unglücklichen, die über jene lange Zeit ins Schwabenland zum Arbeiten geschickt wurden. „Man muss sich vorstellen, wie das war“, betont er. „Keine Arbeit, zehn Kinder und zu wenig zu essen, um alle sattzubekommen. Ab fünf, sechs Jahren mussten sie in primitiven Holzsschuhen über den Arlberg wandern.“ Am Ziel ihrer Reise wurden sie als Arbeitskräfte eingesetzt. Keiner wusste, ob sie den gefährlichen Weg und die Strapazen überleben würden, ob sie es gut haben oder als billige Arbeitssklaven ausgebeutet würden. „Rearkapelle“ nannte man die Kapellen, an denen sich die weinenden Kinder von ihren ebenso weinenden Eltern trennten.

Eine solche wurde im Zuge des Straßenausbaus geschleift und 1987 an der neuen Stelle wieder errichtet. Sein alter Lehrer Toni Zangerl, auch „Senners Toni“ genannt, habe sich sehr um die Kapelle bemüht. „Nun soll sie ein Symbol dafür werden, dass so etwas nie wieder passiert“, so Schagowetz

In welcher Form das geschieht, werde noch verhandelt. Man wolle aber, dass die Kapelle wieder für alle zugänglich ist und ein Wallfahrts- und Begegnungsort entsteht. Ob als Neubau oder am bestehenden Standort, ist noch unklar. Auch die Geschichte der Schwabenkinder soll dort einen besonderen Platz bekommen.