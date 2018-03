Wildschönau – Neuwahlen fanden beim Delegiertentag der Kameradschaft des Bezirks Kufstein gestern in Wildschönau/Niederau statt. Dabei wurde der Bezirksausschuss mit Obmann Hermann Hotter an der Spitze für eine weitere Periode einstimmig bestätigt.

Insgesamt 2437 Mitglieder gibt es derzeit im Bezirksverband der Kameraden und Obmann Hotter betonte, dass die soziale Komponente im Verein klar im Vormarsch sei. Dabei geht es um gemeinsame Aktivitäten ebenso wie den Besuch von älteren Mitgliedern. Zu drei interessanten Vorträgen hat der Verein im Vorjahr eingeladen und auch heuer sind etliche Aktivitäten geplant. Allem voran das Bezirksfest am 6. Juni in Ebbs und am 2. September die 100. Gelöbniswallfahrt nach Mariastein.

Bevor Bundesvorsitzender Ludwig Bieringer die Neuwahl durchführte, erhielten zwei Mitglieder eine Ehrung. Marianne Hochmayer wurde die kleine Damenbrosche mit Goldemblem überreicht und Franz Hochmayer wurde mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet.

Der Ausschuss setzt sich nach der Neuwahl aus folgenden Personen zusammen: Obmann Hermann Hotter, seine Stellvertreter Herbert Rupprechter und Rudolf Baumgartner, Kassier Hermann Duregger und Schriftführer Gerold Loinger.

Aufhorchen ließ gestern vor allem Ludwig Bieringer mit seinen Grußworten. Er bezeichnete das heurige Jahr als Gedenk- und Bedenkjahr. „Wir haben seit 72 Jahren Frieden, weil besonnene Frauen und Männer das Land lenken“, so der Bundesvorsitzende des Österreichischen Kameradschaftsbundes. Mit den Worten „es lebe Österreich, in einem freien, vereinten Europa“ schloss er die Veranstaltung. (be)