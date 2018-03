Radfeld – In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Radfeld wurde von den Feuer­wehrverantwortlichen ein umfangreicher Überblick über die ausgezeichnete Arbeit und die sehr gut funktionierende Kameradschaft in der Radfelder Wehr gegeben. Dies spiegelte sich in den Berichten des Kommandanten Peter Ostermann, des Zugskommandanten Christoph Ostermann, des Kassiers Stefan Margreiter und des Atemschutzbeauftragten Daniel Hohlrieder wider. Auch die Jugendbetreuer Michael Lentsch, Thomas Hölzl und Josef Auer jun. können auf sehr umfangreiche Aktivitäten und eine der stärksten Jungfeuerwehren des Bezirkes verweisen. Bürgermeister Josef Auer bedankte sich für die Leistungen der vielen Freiwilligen, deren Nutzen für die gesamte Gemeinde, und leitete die Neuwahlen, bei denen Kommandant Peter Ostermann eindrucksvoll bestätigt wurde. Ihm steht mit Kommandant-Stellvertreter Christoph Ostermann, Kassier Josef Auer jun. und Schriftführer Bernhard Auer ein verjüngtes Führungsteam zur Seite.

Aufgrund jahrelanger Verdienste um das Feuerwehrwesen wurden vier Kameraden mit einer Bezirksehrung bzw. mit einer Landesehrung ausgezeichnet: Stefan Margreiter, 10 Jahre Kassier; Gerhard Greiderer, 10 Jahre Obermaschinist; Hannes Ostermann, 10 Jahre Gerätewart. Kommandant Peter Ostermann erhielt das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Stufe 4. (TT)