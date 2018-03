Von Matthias Reichle

Landeck – Über den Unterschied zwischen der politischen Farbenlehre und jener des Tiroler Blasmusikverbandes klärte dessen Präsident Landeshauptmann Günther Platter gleich zu Beginn der Generalversammlung im Stadtsaal Landeck auf. Das betraf die verschiedenen Farben der Delegiertenkarten, die die Mitglieder zum Treffen mitbringen sollten: „Grün ist für die Kapellen – und hat mit der Politik nichts zu tun –, rosa für die Bezirke und schwarze Karten haben wir keine – ich bitte um Verzeihung.“

Nicht nur in den Farben, auch im Ergebnis der Abstimmungen unterschied sich das gestrige Treffen der Musikkapellen Tirols von seinem „Hauptjob“ in der Politik – die fielen nämlich alle einstimmig aus.

Gleich zwei Jubiläen prägten die Generalversammlung, zu der Vertreter von 183 Kapellen erschienen waren. Das große feierte man 2017 zum 70-jährigen Bestand des Blasmusikverbands Tirol mit großem Aufwand. Das kleine ist heuer fällig, wenn der Blasmusikbezirk Landeck – übrigens der zweitgrößte Tirols, wie Bezirksobmann Florian Geiger stolz betonte – ebenfalls 70 Jahre alt wird. Zu diesem Anlass hatte die Stadtmusikkapelle Landeck bei Komponist Martin Rainer das Stück „Intrada Jubilo“ in Auftrag gegeben, das bei der Versammlung von ihr uraufgeführt wurde.

Es war ein reichhaltiges Programm, auf das der Verband heuer zurückblicken konnte – von den Promenadenkonzerten über den Landeswettbewerb „Musik in Bewegung“ bis hin zum Tag der Blasmusik gab es viel zu organisieren.

Zufrieden war man mit dem Ergebnis, wie mehrfach betont wurde. Finanziell bleibt am Ende des Jubiläumsjahres 2017 für den Verband allerdings ein Minus. Bei Ausgaben von 1,156.241 Euro und Einnahmen von 1,098.251 Euro landete man am Ende mit 57.990 Euro in den roten Zahlen. Dies konnte jedoch mit dem Plus von 2016 aufgefangen werden. In den 2017 ins Leben gerufenen Hilfsfonds für Blasmusikanten wurden inzwischen 24.934 Euro eingezahlt. „Bisher gab es noch kein Ansuchen“, sagt Landesfinanzreferent Markus Schlenck.

Ein beachtliches Programm hatte aber nicht nur der Verband, sondern jede einzelne der 303 Tiroler Musikkapellen absolviert. 2017 hielten sie 9521 Gesamt- und 3636 Teilproben ab und rückten 7775-mal aus – kleine Gruppen immerhin noch 3075-mal. Insgesamt verzeichnete man 16.247 Mitglieder. Mit 2930 Stück ist die Klarinette übrigens weitaus das beliebteste Instrument.

Auch heuer gibt es wieder einiges zu tun, wie Landesverbandsobmann Elmar Juen erklärte. Zum einen will man die Mitglieder für die Datenschutzgrundverordnung fit machen. Zudem wurde die Ausbildungsreihe „Vereinsfit Tirol“ für Funktionäre ins Leben gerufen. Auch einen Kapellmeistertag wird es geben sowie einen Tiroler Tag bei den Promenadenkonzerten. Neu ist das Landesblas­orchester unter der Leitung von Andreja Solar. Zudem übersiedelt der Blasmusikverband am 1. September mit seinen Büros ins neu errichtete Haus der Musik in Innsbruck, worauf sich Platter besonders freut: „Billig wird’s nicht – ich lese das immer wieder in der Zeitung – dafür nachhaltig“, kommentierte er die Baukosten. Einer der ersten großen Veranstaltungen ist der Bundeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“, der ab 27. Oktober dort stattfinden wird.

Eine kritische Stimme gab es zum Schluss. Warum nur zehn Prozent der Musiker beim Landesmusikfest teilnehmen konnten? „Bei 303 Kapellen und 16.000 Mitgliedern ist das nicht zu bewältigen“, erklärte Verbandsobmann Elmar Juen.