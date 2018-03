Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – „Der Bedarf ist leider groß“, sagt Susanne Gröbner, Obfrau des Mädchen- und Frauenberatungszentrums in St. Johann. Sie spricht von der Nachfrage nach einem Zufluchtsort für hilfesuchende Frauen. Im August vergangenen Jahres wurde die dritte Notwohnung in Betrieb genommen, die den verzweifelten Frauen als rettende Oase dienen und sie in ein neues Leben führen soll. Die Auslastungsquote ist hoch. Demnach zählte das Beratungszentrum im Jahr 2017 genau 2009 Übernachtungen – das sind um 80 Prozent mehr als im Vergleichsjahr 2016 (1114 Übernachtungen).

Insgesamt fanden zehn Frauen mit bis zu drei Kindern Schutz und Hilfe. Meistens sind die Frauen zwischen 35 und 55 Jahre alt und stammen aus der Umgebung. Der Anstieg der Übernachtungen stehe damit in keinem Zusammenhang mit dem Flüchtlingsstrom. Vielmehr liegt der erhöhte Bedarf an Notunterkünften an der steigenden Zahl an alleinerziehenden Müttern mit finanziellen Problemen, so Gröbner.

Obwohl hilfesuchende Frauen die Möglichkeit haben, bis zu sechs Monate in der Notunterkunft leben zu können, beträgt die durchschnittliche Verweildauer 94 Tage. Im Bedarfsfall übernimmt der Verein sämtliche Wohnkosten.

Die Gründe, warum Frauen eine Notwohnung beziehen, sind unterschiedlich. Neben finanziellen Sorgen und Scheidungssituationen spielt laut Gröbner häusliche Gewalt eine große Rolle. Betroffenen Frauen wird nicht nur eine vorübergehende Bleibe angeboten, sondern ihnen stehen auch insgesamt drei Beraterinnen mit Rat und Tat zur Seite. „Oft trauen sich die Frauen nicht, ihre gewalttätigen Partner anzuzeigen. Mit uns an ihrer Seite fällt es ihnen aber grundsätzlich leichter“, erklärt Gröbner.

Die meisten Frauen können sich nach der Zeit in einer Notwohnung ein neues Leben aufbauen. „In den meisten Fällen schaffen sie es, eine günstige Sozialwohnung und einen Job zu finden. Es gibt aber auch Frauen, die den Absprung nicht schaffen und zu ihren gewalttätigen Partnern zurückkehren“, sagt Gröbner.

Neben den Übernachtungen in den Notwohnungen sind auch die Beratungen an sich gestiegen. Waren es 2016 noch 688 Kontakte, wurden 2017 insgesamt 908 Beratungen durchgeführt. Die Beraterinnen des Mädchen- und Frauenberatungszentrums in St. Johann sind unter Tel. 05352/62222 erreichbar (Montag und Mittwoch 10 bis 12 Uhr, Donnerstag 16.30 bis 18 Uhr).