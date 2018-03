Stams – Vergangene Woche fand am Stamser Standort der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Edith Stein eine Informationsveranstaltung zum Erasmus-Studium statt. Wer an der KPH ein Lehramtsstudium absolviert, hat die Möglichkeit, ein oder zwei Semester an einer der 23 europäischen Partnerschulen zu studieren. Neben dem Einblick in andere Schulsysteme und andere Kulturen profitieren die Studenten vor allem von der Unterrichtssprache Englisch, die sie dadurch vertiefend anwenden können. Dass ihnen beim Auslandssemester keine Studienzeit verloren geht, dafür sorgt ein Übereinkommen zwischen den Partnerschulen, wie die Erasmus-Koordinatorin der KPH Stams, Isolde Woolley, erläutert: „Das Learning-­Agreement muss von der Gast- ebenso wie von der Sending-Institution abgesegnet werden. So wird garantiert, dass es zu keinem Verlust der Studienzeit kommt.“

Vergangenes Jahr waren 16 Studenten von Stams aus aufgebrochen, um für ein oder zwei Semester Erasmusluft zu schnuppern. Neben den besonders beliebten Partnerschulen in Norwegen, Finnland und Schweden gehörten auch jene in Spanien, Portugal, Großbritannien und Italien zu den Wunschdestinationen der Studierenden. In Stams hingegen sind häufig „Incomings“ (Studenten) aus Belgien, Ungarn, Deutschland und Italien zu Gast. „In den vielen Jahren, in denen ich als Koordinatorin tätig bin, ist erst einmal eine Studentin aus Heimweh vorzeitig zurückgekommen. Und keinem Einzigen ist Studienzeit verloren gegangen“, zieht Woolley Bilanz.

Bei den Erzählungen der Stamser Studenten wird auch sofort klar, dass Erasmus viel mehr ist als nur Pauken: Nach einer Orientierungswoche, in der sich alle Erasmus-Studenten besser kennen lernen, stehen neben der Teilnahme an Kursen auch Praxis an den diversen Schulen, Reisen durchs Land und Ausgehen auf dem Programm. Mehr Informationen zu Erasmus oder der Ausbildung an der KPH Edith Stein im Allgemeinen gibt es am Tag der offenen Tür, der am 21. März von 10 bis 15 Uhr im Stiftshof 1 am Stamser Standort der Hochschule stattfindet. (ado)