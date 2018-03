Von Alexander Paschinger

Mils b. I. – Das Milser Wahlvolk beteiligte sich am Tag der Landtagswahl sehr eifrig an der Ideensammlung für einen Namen des neuen Dorfgasthauses. „55 Personen haben einen Zettel eingeworfen, eine sogar ein Papier mit vielen Vorschlägen darauf“, erzählt BM Markus Moser. Und da sprühte freilich die Kreativität, so mancher Gedankenblitz schlug ein, aber auch so manche Pointe und Spitze wurde gesetzt. Immerhin kamen auch solche Namensvorschläge wie „Moserwirt“ oder „Zum pinken Ochsen“, was der erste NEOS-Bürgermeister der Republik mit Humor nimmt. „Insgesamt gab es 48 verschiedene Namensvorschläge, viele natürlich nur in Nuancen unterschiedlich.“ Mit einer Handvoll dieser Ideen setzten sich Moser und der neue Pächter zusammen – gekürt wurde letztlich der doch solide Name „Milserwirt“.

Die Namensfindung ist ein weiterer Schritt in Richtung Realisierung des Dorfgasthauses. Schon vor der Wahl 2016 hatte die Gemeinde das ehemalige Café Frischmann gekauft. Rund 350.000 Euro machte der Kaufpreis aus. Die jetzige Adaptierung für den neuen Pächter lässt sich die Gemeinde laut Budget 2018 noch einmal 220.000 Euro kosten. Der Pächter ist gefunden, im Mai soll der „Milserwirt“ seine Tore öffnen.

Ganz ohne Reibereien ging es in den vergangenen Jahren dabei nicht ab: GV Bernhard Schöpf etwa hält Moser immer noch vor, dass er Küche und alte Einrichtung herausgerissen hatte. Der Dorfchef räumt ein, „dass wir dazu sehr optimistisch waren“ und dass „man schon noch zuwarten hätte können“. Andererseits „stammte das alles aus den 1970er-Jahren, das was nicht mehr zeitgemäß“.

Angedacht war eine Zeitlang auch, das Dorfgasthaus mit einem sozialen Wohnbauprojekt zu verbinden. Das wird nicht geschehen. Die Gemeinde hatte dazu den 600-m²-Garten zwischen Gasthaus und Widum bereits angepachtet. „In Diskussion ist inzwischen ein Wohnbauprojekt in der vierten Reihe des Siedlungsgebiets in der Au“, so Moser.

„Der Verlust des Pfarrgartens steht in keiner Relation zu einem hineingequetschten Bau“, sagt der Bürgermeister. Diese angepachtete Fläche könnte doch auch für einen Spielplatz genutzt werden. Das wäre auch reizvoll in Hinblick auf den „Milserwirt“.