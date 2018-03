Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Dem Turmdach der mehr als 500 Jahre alten Jenbacher St.-Wolfgang-Kirche galt der Schwerpunkt der aufwändigen Renovierungsarbeiten im Vorjahr. „Die Wasserspeier drohten abzustürzen und nicht nur einmal fiel eine Schindel vom Dach“, sagt Pfarrer Wolfgang Meixner. Rund 120.000 Euro kostete die erste von drei Renovierungsetappen, bei der auch die ostseitige Außenmauer des Turmes saniert wurde.

„Nach Ostern steht die zweite Renovierungsphase ins Haus. Und die wird mit einem Kostenaufwand von rund 350.000 Euro die aufwändigste sein“, berichtet Pfarrer Meixner. Und gearbeitet werden soll bis Mitte Juli. Denn die Zeiten, in denen Gerüste erforderlich sind, sollen aus Kostengründen nämlich so kurz wie möglich gehalten werden. Es geht um die restliche Turmfassade, die Steinfassade im Bereich der Apsis und das gesamte Dach. Mit einigem Stirnrunzeln vermerkt der Pfarrer, dass auf der Nordseite bisher ein Eternitdach bestand, das nun als Sondermüll zu entsorgen ist. Mit Plastikplanen unter dem Eternitdach habe man sich in der letzten Zeit beholfen, um größere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Bei einem Föhnsturm könnte sich die eine oder andere Eternitschindel vom Dach lösen und zu Boden stürzen. Grabbesitzer im Umfeld der Kirche seien schon über die kommenden Arbeiten informiert. Die Dachfläche wird künftig mit Holzschindeln gedeckt.

„Gottlob ziehen Land, Landesgedächtnisstiftung, Denkmalamt und Diözese beim erhöhten Aufwand mit“, atmet der Pfarrer auf. Die Marktgemeinde wird die Renovierungsarbeiten bis zu einem Betrag von 225.000 Euro unterstützen. Samt der dritten Renovierungsphase, bei der es im nächsten Jahr um die steinerne Fassade der unverputzten Kirche geht, werde man auf Kosten in der Höhe von 670.000 Euro kommen. „Da sind wir auf Spenden in der Höhe von 200.000 Euro angewiesen“, betont der Pfarrer. Mehrere Initiativen von Vereinen habe es schon gegeben. Und er hofft weiter auf Hilfe, um die Kirche späteren Generationen zu erhalten.