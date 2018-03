Schwaz – Gestern vor 80 Jahren brach eine schwere Zeit an. Adolf Hitler kündigte den Einmarsch deutscher Truppen in Österreich und den Anschluss an das nationalsozialistische Deutsche Reich an.

BM Hans Lintner hat mit einer Zeitzeugin von damals gesprochen. Die Schwazerin Lore Bichl berichtete, dass die Folgen des Einmarsches direkt spürbar waren. Beispielsweise zog die Hitler-Jugend von Haus zu Haus, um die Pfadfinderuniformen einzufordern, da diese verboten wurden. Zudem verschwanden plötzlich Menschen. Zumeist jene mit jüdischem Hintergrund. Die Personen in den Verwaltungsposten wurden ausgetauscht und politische Akteure verhaftet und deportiert.

„Der Anschluss war sofort spürbar, aber es passierte nicht alles im Lichte“, sagte BM Hans Lintner gestern beim Entzünden einer Gedenkkerze. Diese soll ein Licht für alle Opfer von Krieg und Gewalt sein. „Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass Demokratie die einzig richtige Form der Staatsführung ist“, sagte er. Auch in allen Schwazer Schulen wurden Kerzen entzündet, „um den Jungen zu zeigen, was passiert, wenn die heutige Struktur in Gefahr kommt“.

BM Lintner und BH Michael Brandl waren sich einig, dass die Verwaltung eine besondere Funktion innehat. „Sie sorgt für Stabilität und Beständigkeit“, sagte Brandl. Gerade in diesem Bereich sei es wichtig, moralische Bedenken bei Richtlinien oder Weisungen zu äußern. (emf)