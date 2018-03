Reutte – „Du müsstest halt noch Quetschen-Spielen lernen“, war nach der Neuwahl bei der Alpenvereinssektion Reutte zu hören.

Gerichtet war die Anregung an den neuen 1. Vorsitzenden des Bergsteigerclubs, Helmut Leuprecht. Er tritt – einstimmig gewählt – die Nachfolge von Manfred Pfeifer an, der die Bergkameraden während seiner zwölf Jahre an der Spitze des Vereins des Öfteren mit der Ziehharmonika zu unterhalten vermochte. Der studierte Mathematiker und Informatiker Leuprecht werkte bis zum Pensionsantritt im Mai vergangenen Jahres bei Plansee SE. Sein Herz schlägt seit Jugendjahren für den Alpenverein. Den musikalischen Anforderungen dürfte er nach eigenen Angaben nicht ganz gewachsen sein. Mit seinem Team will er aber für Kontinuität sorgen.

Der scheidende Vorsitzende und die zuständigen Referenten informierten ausgiebig über die Aktivitäten. Der Kassabericht zeigte ein ausgeglichenes Budget. Obwohl mit 40 Prozent vom Hauptverband gefördert, stellen die Wegsanierungen am Rietzlersteig und am Reuttener Höhenweg eine ziemliche Belastung dar, sind aber als Voraussetzung für Bergsicherheit unbedingt nötig.

Den verdienten Lohn für langjährige Mitgliedschaft in Form von Abzeichen und Urkunden erhielten 32 Mitglieder für 25 Jahre Zugehörigkeit, vier für 40 Jahre Mitgliedschaft, sechs sogar für 50 Jahre und schon als kleine Sensation neun Mitglieder für 60 Jahre Treue zum Alpenverein. Ein Mitglied, nämlich Wilfried Strasky, ist sogar seit 70 Jahren im Besitz eines Alpenvereinsausweises. In Grußworten betonten Vertreter der befreundeten Sektion DAV-Füssen sowie der Bergrettung und Bergwacht die gute Zusammenarbeit und wünschten dem Verein weiterhin gutes Gelingen. (hni)