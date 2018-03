Von Claudia Funder

Lienz – „Vordenken für Osttirol“ wurde 2013 aus der Taufe gehoben, um ein gemeinsames, selbstbewusstes Nach-, Mit- und Vordenken über eine zukunftsfähige Regionalentwicklung im Bezirk anzustoßen. Rund 150 Akteure feilten in einem ersten Schritt an einem durchdachten Zukunftsbild, das den Weg nach vorn weist – die TT berichtete.

Im Rahmen eines dreijährigen Leader-Projektes, das noch bis Ende 2018 läuft, gilt es seitdem, Ideen zu umsetzbaren Projekten zu entwickeln. Viele Akteure haben sich bisher eingebracht in den Prozess, angespornt von einer Sehnsucht nach Veränderung. „Wir können das Gras nicht aus dem Boden ziehen, aber den Boden düngen“, bringt es Michael Hohenwarter, Geschäftsführer des Regionsmanagements Osttirol, treffend auf den Punkt. Von heute auf morgen geht natürlich nichts. Es ist ein Prozess. Aber etliche Saatkörner scheinen tatsächlich schon aufzugehen.

Am Montag wurde vom Projektträger Regionsmanagement Osttirol (RMO) gemeinsam mit Vertretern der Organisationen das Programm für 2018 präsentiert. Griffiger Titel: „Die Gegenwart von der Zukunft aus denken!“

„Heuer wollen wir mit drei Schwerpunktthemen in die Tiefe gehen und verstärkt in Richtung konkrete Projekte arbeiten“, verriet Hohenwarter. Man widmet sich den Fragen, wie die Region in Wert gesetzt werden kann, wie eine zukunftsfähige Bildungslandschaft aussehen und wie Osttirol ein „Ort guten Lebens“ bleiben könnte.

Die Beantwortung ist nur gemeinsam möglich – bei Thementagen, in Workshops, Experten-Seminaren und einem Bildungs-Symposium.

Mit dem Thema „Inwertsetzung“ wolle man die Zusammenarbeit der Landwirtschaft mit dem Tourismus intensivieren, erklärte Martin Diemling, Bezirksstellenleiter der Landwirtschaftskammer. Das Programm reicht vom „Festmenü made in Osttirol“ auf Schloss Lengberg bis zu einer Ausstellung der Direktvermarkter und einer Vortragsreihe samt Podiumsdiskussion in und vor der RGO-Arena. Die Jugend soll für die Direktvermarktung noch mehr als bisher begeistert werden.

Auch in puncto Bildung ist Weitsicht gefordert. Die Digitalisierung habe vieles verändert, weiß René Schmidpeter von der Bildungsgruppe. Er sieht darin für Osttirol aber auch eine Chance, neue Bildungsinhalte, Formate und Organisationsformen zu denken und zu realisieren. Es gelte abzustecken, wie hier Osttirol seine Einzigartigkeit neu definieren und Vorreiter für ein neues Bildungsparadigma werden könnte. So soll etwa auch das authentische Erfahrungswissen, das viele Osttiroler haben, geteilt werden. Bei einem offenen Thementag soll im Oktober über die Zukunft der „Bildung in peripheren Räumen“ diskutiert werden.

Ein Ort guten Lebens könne nur einer sein, der über eine unverwechselbare Identität verfügt, heißt es. Diese soll destilliert und auf ein tragfähiges Fundament gestellt werden. Die Gestaltung eines Orts des guten Lebens liege in der Verantwortung aller, betont Oskar Januschke vom Stadtmarketing Lienz. „Jeder soll sich überlegen, wie er sich engagiert einbringen kann.“ „Dorfpapst“ Gerhard Henkel wird im Mai mit einem Referat Einblick geben, wie Orte lebendig bleiben können.

Infos zu „Vordenken für Osttirol“ und zum Programm sind unter http://www.vordenken-osttirol.at/ abrufbar. Das dritte Jahr des Leaderprojekts geht heuer zu Ende. Eine Fortsetzung werde aber angepeilt, ergänzt Hohenwarter.