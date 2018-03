Von Matthias Reichle

Stanz – Der Priestermangel ist wie überall auch in Stanz zu spüren. „Wir werden keinen eigenen Pfarrer mehr bekommen“, ist sich der Stanzer Bürgermeister Martin Auer inzwischen sicher. Das Widum steht bereits seit Langem leer. „Mindestens 25 Jahre“, schätzt der Dorfchef. Die Gemeinde hat nun etwas Neues mit dem denkmalgeschützten Bau vor. Kürzlich wurde mit der Pfarre ein Baurechtsvertrag auf 30 Jahre abgeschlossen.

Die Idee der Gemeinde ist es, dort in Kooperation mit dem Pflegeverband St. Josef eine Seniorenstube unterzubringen. Es wäre die zweite derartige Einrichtung. Dezeit verhandelt man mit dem Land über die Finanzierung.

Die Seniorenstube ist 2014 als Pilotprojekt in Kappl gestartet. Die Intention dahinter war, vor Ort in den Gemeinden eine Tagesbetreuung in gemütlicher Atmosphäre anzubieten. Das ehemalige Tiwag-Haus wurde adaptiert und ähnelt eher einer kleinen Wohnung mit Wohnzimmer als einer Pflegeeinrichtung. Die Zahlen geben der Initiative inzwischen aber Recht. 2015 wurden dort 825 Stunden Betreuung angeboten, 2016 bereits 1207, vergangenes Jahr hat man 27 Klienten betreut.

Derzeit werden auch Menschen aus dem Talkessel Land­eck nach Kappl gebracht, berichtet Pflegeverbands­obmann Thomas Lutz. Die Menschen fühlen sich in der gewohnten Umgebung wohle­r und kommen lieber, ist er überzeugt. Geplant ist deshalb, sukzessive in allen acht Gemeinden des Pflegeverbands St. Josef Seniorenstuben umzusetzen. „Die Tagesbetreuung entlastet vor allem die Pflegeeinrichtungen“, so Lutz. „An ein, zwei, drei Tagen die Woche werden alte Leute dort hingebracht und betreut“, das entlastet die pflegenden Familien und ermöglicht es so manchem, länger daheim in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

In Stanz soll das Widum zudem gleich mehrere Funktionen erfüllen. Im Garten soll ein Spielplatz für die nahe Volksschule und den Kindergarten sowie ein Veranstaltungsplatz entstehen. Im Parterre soll der Pflegeverein Platz finden, im ersten Stock die Seniorenstube und im Obergeschoß eine Starterwohnung.