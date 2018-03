Längenfeld – Ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – das war die Annahme für die technische Leistungsprüfung zweier Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Längenfeld. Neben VBM Johannes Auer und einigen Feuerwehrfunktionären aus dem Bezirk Imst konnten sich auch die Zuschauer von den makellosen Leistungen ihrer Feuerwehr überzeugen.

Nach zahlreichen Übungsstunden überzeugte die Gruppe Längenfeld 1 mit ihrem Wissen und Können in diesem konstruierten „Ernstfall“. Und wie! Als erste Gruppe im Bezirk Imst durfte sie das Leistungsabzeichen in Silber in Empfang nehmen. „Ich gratuliere. In dieser neuen Form A mit hydraulischen Rettungsgeräten sind die Längenfelder tatsächlich die erste­n Silbernen“, freut sich FF-Bezirkskommandant Huber­t Fischer mit.

Aber auch die Gruppe Längenfeld 2 heimste mit dem Erwerb des Leistungsabzeichens in Bronze Edelmetall ein. Laut Ortskommandant Tobias Praxmarer profitiert nicht nur die Feuerwehr Längenfeld von dieser Leistungsprüfung, die der Realität und dem taktischen Ablauf nach einem Verkehrsunfall sehr nahe komme. „Die Kenntnis jedes einzelnen Gerätes und die richtige Bedienung sind ein Garant für den reibungslosen Ablauf eines Einsatzes“, so Praxmarer. (TT, huda)