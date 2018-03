Regensburg – Das passiert den Luftrettern aus Regensburg auch nicht alle Tage: Am Sonntag half die Besatzung des „Christoph Regensburg“ einem kleinen Mädchen auf die Welt – direkt an der Autobahn.

Wie die Mittelbayerische Zeitung und der Bayerische Rundfunk berichten, ging kurz nach 14 Uhr der Notruf „Drohende Geburt“ ein. Auf der Autobahn A3 nahe Regensburg wollte ein kleines Mädchen einfach nicht mehr warten. Das Team der DRF Luftrettung war gerade erst von einem Einsatz in Regensburg gelandet. Sofort flog der Hubschrauber in Höchstgeschwindigkeit entlang der A3. Neben einer Ausfahrt winkte ihnen schon ein Mann wild entgegen. Keine zehn Minuten nach dem Start landete der Helikopter sicher neben dem Auto.

Der Notarzt und der Notfallsanitäter liefen sofort zum Wagen. Auf dem Beifahrersitz saß die werdende Mutter mit starken Wehen. „Wir haben schon den Ansatz vom Kopf des Kindes gesehen“, wurde der Sanitäter in den Medien zitiert. Drei Minuten später war es dann schon vorbei: Kerngesund hielten es erst die Helfer und dann die Mama in den Armen. Mutter und Baby wurden von der Rettung in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. (TT.com)