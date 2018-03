Telfs – Ein voller Erfolg war der 3. Tiroler Sternenhimmel, der Mitte Dezember in der Thöni Sky Lounge über die Bühne ging. Über 500 namhafte Gäste genossen einen besinnlich-heiteren Abend mit tollem Rahmenprogramm und unterstützten damit das „Netzwerk Tirol hilft“. Die Auftritte von Schlagerstar Semino Rossi, Schauspieler Tobias Moretti, Kabarettist Markus Linder, den Trenkwaldern, der Alpenbrass Tirol, der Familie Runggatscher, dem Vokal-Trio Viva Voce sowie den Naviser Anklöpflern begeisterten die Gäste. Hubert Trenkwalder führte wieder durch den Galaabend, AlpEvents-GF Georg Hetzenauer zeichnet mit seiner Event-Agentur für die musikalische Gestaltung verantwortlich. Alle Künstler stellten sich in den Dienst der guten Sache und haben gänzlich auf ein Honorar verzichtet.

Die Spendensumme wurde diesmal erneut übertroffen, und so konnten die Organisatoren gestern einen Scheck in der Höhe von insgesamt 77.000 Euro an Koordinator Herbert Peer übergeben. „Die Sterne leuchten nicht für alle in Tirol so hell – daher war es mir ein großes Anliegen, mit dem Sternenhimmel dafür zu sorgen, dass wir helfen können“, so ein sichtlich stolzer Arthur Thöni, der die Idee zur Gala vor drei Jahren geboren hat. Mit AlpEvents, Tirol TV und der Tiroler Tageszeitung hat der Initiator starke Partner gefunden, die dieses Projekt unterstützen und mittragen.

Die 4. Tiroler Sternenhimmel-Gala findet am Montag, 10. Dezember 2018, statt. Wer das Projekt Tiroler Sternenhimmel jetzt schon unterstützen möchte: Ein Konto lautend auf „Netzwerk Tirol hilft“ wurde eingerichtet. IBAN: AT13 5700 0300 5534 9972; BIC: HYPT AT22. (TT)