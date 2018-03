Von Catharina Oblasser

Lienz – Sie sind die Letzten ihrer Art in Lienz: die zwölf Jugendlichen der dritten Klasse Hotelfachschule (HTF) und die 22 Drittklassler der Handelsschule (HAS). Sobald sie Anfang Juli ihre Zeugnisse in Händen halten, hören die beiden dreijährigen Schulen auf zu bestehen.

So wie in den letzten Schuljahren gab es auch diesmal zu wenige Anmeldungen. „Die Bewerbungen lagen im einstelligen Bereich“, erklärt Gerald Kolbitsch, Direktor der HTF und der fünfjährigen HLW (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe). Das Gleiche gilt für die Handelsschule, sagt Josef Pretis, der neben der HAS auch die Handelsakademie (HAK) leitet. „Die 15 Anmeldungen, die nötig gewesen wären, kamen nicht zusammen.“

Beide Direktoren nennen mehrere Gründe für das mangelnde Interesse an den dreijährigen Schulformen. Die stetig sinkende Geburtenzahl ist einer davon. „Als ich vor sechs Jahren Schulleiter wurde, gab es rund 800 14-Jährige in ganz Osttirol. Heute sind es 600. Das wirkt sich natürlich aus“, meint Josef Pretis. Und die „Konkurrenz“ an dreijährigen Ausbildungen sei groß. „Es gibt die Landwirtschaftliche Lehranstalt, die Fachschule bei der HTL oder die Fachschule der Dominikanerinnen“, führt er an. Nach seinen Erfahrungen würden viele 14-Jährige entweder eine Lehre machen wollen oder gleich Matura. Das spiegle sich in den Aufnahmezahlen der HAK wider. „Unser neues Angebot ,HAK plus‘ wird gut angenommen, sodass wir im Herbst mit vier ersten Klassen starten“, freut sich Pretis.

Auch Kolbitsch sieht den Trend zur Matura. Die fünfjährige HLW habe guten Zuspruch. „Auch die Lehre mit Matura wird populärer“, meint er. Was der Direktor außerdem feststellt: „Die Berufsreifeprüfungen boomen.“ Diese Prüfung, die nach Vorbereitungskursen abgelegt werden kann, ist der Matura gleichzusetzen. Aus seiner eigenen Erfahrung als Prüfer weiß Kolbitsch: „Vor acht bis zehn Jahren hatten wir keine zehn Bewerber für die Berufsreifeprüfung. Heute sind es über 40.“