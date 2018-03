Die Zeiten, in denen Ewald Falkner täglich zwei Stunden zur Lebenshilfe pendeln musste, sind vorbei. 20 Jahre lang nahm der 48-jährige Klient der Lebenshilfe den Weg in Kauf. Seit Anfang Jänner hat er jedoch eine neue Aufgabe daheim in Sölden gefunden. Gemeinsam mit Hausmeister Thomas Falkner arbeitet er dort im neuen Seniorenheim. Ewald sorgt etwa für sichere und schneefreie Wege, stellt Stühle auf oder erledigt Botengänge. Und das bestens, wie sowohl Heimleiterin Ingrid Holzknecht als auch Bürgermeister Ernst Schöpf und Hausmeister Thomas attestieren.

„Er fährt allein mit der Kehrmaschine durch die Garage, entsorgt Montagfrüh selbstständig den Biomüll, denkt mit — und erinnert mich, wenn ich was vergessen hab'", lobt ihn der Hausmeister. Heimleiterin Holzknecht schätzt ihn als gewissenhaften Mitarbeiter, der mitdenkt, und bezeichnet Ewald und Hausmeister Thomas als „gutes G'spann". Ewald selbst ist froh über seine neue Beschäftigung im Heimatdorf: „Nur schade, dass meine verstorbene Mutter nicht mehr sieht, was ich hier für einen super Job mache."

„Wir wollten Ewald Falkner dort einsetzen, wo er am besten geeignet ist. Das braucht auch Mitarbeiter, die das richtige Gespür haben", erklärt Bürgermeister Ernst Schöpf. Ewald sei einer, der Führung braucht, „aber tadellos seine Arbeit macht und auch andernorts mithilft". Wenn etwa der Bauhof im Winter eine Aushilfe braucht oder der Schulwart die Faschingsvorbereitungen in Obergurgl nicht alleine schafft, dann kann Ewald durchaus einspringen. „Die Arbeit geht in der Gemeinde nicht aus. Und als Assistent des Hausmeisters ist Ewald am richtigen Platz", so der Dorfchef.

Dass Ewald in seiner Gemeinde Arbeit und Anerkennung findet, hat für den Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol, Georg Willeit, „Modellcharakter für andere Gemeinden in Tirol". (TT, pascal)