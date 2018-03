Innsbruck, Wattens – Seit der Gründung im September 2017 hat der Benefizverein „Reini Happ und Freunde“ bereits an die zwei Dutzend Spendenaktionen abgewickelt: „Wir haben zu Weihnachten Kinderwünsche erfüllt, 35 Pakete für Obdachlose an Bischof Hermann Glettler übergeben oder Familien mit Lebensmittelgutscheinen und Spenden unterstützt“, zählt Obmann Reinhold Happ aus Innsbruck auf. Er wisse also, dass es in Tirol „viele, viele tragische und schwierige Schicksale“ gibt.

Besonders berührt habe ihn aber der Fall einer alleinerziehenden Mutter von vier minderjährigen Kindern aus Innsbruck, deren Hilferuf den Verein vor Weihnachten erreichte. Drei der Kinder hätten zum Teil massive körperliche und geistige Beeinträchtigungen, die Mutter zeige „bewundernswerten Einsatz“, sei aber mit der finanziellen Situation überfordert. „Wir konnten der Familie mit Lebensmitteln und Geschenken über Weihnachten drüberhelfen“, berichtet Happ, „aber es braucht mehr.“ Großes Ziel sei es nun, für die sechsjährige Tochter, die an einer schweren Behinderung (Zerebralparese) leidet, einen speziellen Therapiestuhl, einen Rollstuhl und einen Reha-Buggy anzuschaffen. Konkret gehe es darum, den Selbstbehalt aufzubringen.

Daher organisiert der Verein am Freitag, den 20. April, um 19.30 Uhr einen großen Best-of-Abend mit Kabarettist Markus Koschuh im Casino Innsbruck (Casineum). Koschuh habe sich sofort bereit erklärt, kostenlos mitzumachen, ist Happ begeistert, auch das Casino stelle den Raum gratis zur Verfügung. Eine Besonderheit: Die Besucher legen an diesem Abend die Höhe des Eintritts selbst fest – 100 Prozent der Spendengelder fließen direkt an die Familie. Anmeldung unter Tel. 0512/587040-110 oder innsbruck@casinos.at.

Indes plant Reini Happ bereits den zweiten großen Benefizabend: Am Donnerstag, den 20. September, ab 18.30 Uhr wartet im Haus Marie Swarovski in Wattens ein vierstündiges, stargespicktes Programm mit Marc Pircher, Liedermacher Martin Locher, Mario & Christoph sowie den Moderatoren Franz Eberharter und Harry Prünster. Auch hier verzichten alle Künstler auf ihre Gagen. Der Reinerlös kommt zur Gänze dem Hospizhaus in Hall sowie sozial schwachen Familien in Tirol zugute. In Kürze startet bereits der Kartenvorverkauf. (md)