Reutte – Seit 1. Oktober sind die Rollläden des ehemaligen Werth-Kiosks in der Innsbrucker Straße in Reutte geschlossen.

Wie jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, plant die Monopolverwaltung für Tirol und Vorarlberg in den frei gewordenen Räumlichkeiten die Vergabe eines Tabakfachgeschäfts an eine vorzugsberechtigte (behinderte) Person aus dem Bezirk. „Dadurch wird erneut eine nachhaltige, unternehmerische Existenzgrundlage für Menschen mit Behinderung sichergestellt“, heißt es in einer ersten Stellungnahme von Seiten der Monopolverwaltung.

In Österreich wird der Tabakeinzelhandel im Tabakmonopolgesetz geregelt. Menschen mit Behinderung haben zum Teil ein Vorzugsrecht bei der Vergabe. Die Vergabe der Trafik in der Innsbrucker Straße wird im Zuge einer Ausschreibung, die voraussichtlich vom 19. März bis 18. April durchgeführt wird, erfolgen. (TT, fasi)