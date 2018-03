Zams – Jugendgemeinderat 2.0 – unter diesem Aspekt präsentierte sich am vergangenen Sonntag das junge Team um Obmann Christoph Wolf der Öffentlichkeit. Mit einem Info-Abend, mit Quiz, Tombola und einer Hot-Dog-Part­y zeigte die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Jugendinitiative, welche Visionen bereits zu Realität geworden sind und welche Philosophie dahintersteckt.

„Wir haben ein tolles Team, sind aber bemüht, stets neue Mitglieder, Ideengeber und Mitarbeiter an Bord zu holen“, sagte Wolf. Deshalb waren Jugendliche und Eltern eingeladen, um zu erleben, was die Kids an der Mitarbeit in einem Jugendgemeinderat fasziniert und motiviert.

Verantwortung übernehmen, das sei heute bei den Kids nicht mehr so selbstverständlich, sagte Wolf. „Aber wenn man die jungen Zammer von der Idee über die Diskussion bis zu Umsetzung einbindet, dann sieht das Ganze sehr erfreulich aus. Die Kids sind engagiert und haben unendlich viele Idee­n. Manchmal auch Utopien. Aber die gilt es in sachlicher Diskussion der Realität – Umsetzung oder Kompromiss bis Ablehnung – zu behandeln.“ Wie die erfolgreiche Installation des Trampolins bewies.

32 Kids zeigten Interesse. Neue Ideen wurden schon festgeschrieben. „Super, dass ihr euch so engagiert und Interesse zeigt“, freute sich Bürgermeister Siggi Geiger. (tz)