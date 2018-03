Innsbruck – Vor fast 15 Jahren als Vorläuferprojekt im Oberland gestartet, ist die Initiative „Freiwillig am Bauernhof“ seit 2015 ein eingetragener Verein. Ziel des von Maschinenring und Landwirtschaftskammer Tirol unterstützten Programms ist es, Landwirten in Gebirgsregionen freiwillige Helfer zu vermitteln. Vom Tageseinsatz bis hin zu mehrmonatigen Aufenthalten reicht die Palette zur Unterstützung der Bergbauern in Tirol. Und der Erfolg gibt den Initiatoren Recht:

Alleine im vergangenen Jahr gab es rund 600 Anmeldungen von Freiwilligen aus 16 Nationen, an 118 Bergbauernhöfe in Nord- und Osttirol konnten letztlich über 400 Freiwillige vermittelt werden. Entsprechend zufrieden zogen gestern Christian Angerer, Obmann von „Freiwillig am Bauernhof“, und LK-Präsident Josef Hechenberger Bilanz. „Wir haben in Tirol viele Almen, wo es schwierig ist, Futterflächen offenzuhalten. Und diese Arbeit ist nun einmal eine, für die es keine Maschinen gibt. Sie wird immer Handarbeit bleiben“, sagt Hechenberger. Helfende Hände seien daher sehr willkommen. Christian Angerer spricht von einer Win-win-Situation: Die Bauern bekommen Unterstützung bei der harten Arbeit, während die Freiwilligen meist genau diese körperlich fordernde Aufgabe in der freien Natur suchen. Bezahlung gibt es für die Helfer keine, Kost und Logis übernehmen dafür die Betriebe.

Aber nicht nur Einzelpersonen können sich bei „Freiwillig am Bauernhof“ engagieren, sondern auch Gruppen. Ein 24-köpfiges Team der Tiroler Raiffeisenbanken war beispielsweise im vergangenen Jahr beim Zusammenräumen von Lärchenwiesen im Stubaital im Einsatz. „Diese Mitarbeit schafft nicht nur die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, sondern stärkt auch das Teamplay und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, lobt Raiffeisen-Pressesprecher Philipp Ostermann-Binder die Initiative. Unterstützt als Partner und Sponsor wird das Projekt auch von der Tiroler Versicherung, die mit einem speziellen Paket für die Absicherung von Helfern und Betrieben sorgt, wie Vorstandsdirektor Walter Schieferer erklärt.

Anmeldungen für die heurige Saison sind bereits möglich, nähere Informationen gibt es unter www.freiwilligambauernhof.at. (np)