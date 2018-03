Es hat lange gedauert. Für viele schon zu lange. Doch jetzt ist es fix. Das Finanzministerium hat die Finanzierungszusage für die Sanierung und Erweiterung der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) erteilt. Das 50 Millionen Euro teure Projekt kann nach der Ausschreibung der Baumeisterarbeiten im August starten.

Bereits seit zehn Jahren wurde über die Maßnahmen diskutiert. Eigentlich hätte schon im vergangenen Sommer ausgesiedelt werden sollen. Doch die fehlende Zusage aus dem Ministerium machte dem einen Strich durch die Rechnung. Für die Zeit der Sanierung übersiedelt der Großteil der PHT jetzt in ein Ausweichquartier. Nur für die Neue Mittelschule wird auch während der Bauarbeiten der Unterricht in der Pastorstraße weitergeführt. Deshalb erfolgt die Umsetzung des Projektes in zwei Bauabschnitten. Insgesamt saniert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Bauherrin und Eigentümerin rund 10.400 Quadratmeter des Bestandes und errichtet mit den Neubauten und der Aufstockung rund 13.600 Quadratmeter neu. Geplante Fertigstellung: Anfang 2021.

Das bestehende Gebäude stammt aus dem Jahr 1976 und entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen. Andere, über das Stadtgebiet verstreute PHT-Abteilungen werden nach der Fertigstellung zusammengeführt. (mw)