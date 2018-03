Von Agnes Dorn

Roppen – Derzeit finden noch alle Kinder in Kindergarten und Kinderkrippe Platz, doch ohne den adaptierten Raum des ehemaligen Friseurs und den Räumen in der Volksschule wäre das Platzproblem eklatant. All das wird aber in den kommenden Jahren auch nicht mehr reichen. Nach Bestandserhebung und Alternativenabwägung wurde es vergangenes Jahr dann fix, dass ein Neubau von Kindergarten und Kinderkrippe die beste Möglichkeit wäre, das Raumproblem auch langfristig aus der Welt zu schaffen.

Inzwischen ist der Einreichplan für das neue Gebäude fast fertig, wie Architekt Hanno Parth vorgestern dem eigens einberufenen Kindergartenausschuss verkünden konnte: „März/April werden wir einreichen können, bis Mitte April sollten die Subplaner feststehen und im Juni kann dann die Ausschreibung für die Baumeisterarbeiten erfolgen“, skizziert auch Bürgermeister Ingo Mayr bei der späteren Gemeinderatssitzung den Zeitplan. Den Baubeginn hat man auf Anfang Oktober kalkuliert, bis dahin sollten dann auch die Ersatzparkplätze auf den Gemeindegründen zur Verfügung stehen. Denn die maximal sechs Meter unter die Asphaltkante der Straße zu liegen kommende Tiefgarage wird so bald nicht benutzbar sein. „Ein Riesenloch wird’s, eine Riesenbaustelle“, warnt Mayr bereits vor dem zu erwartenden Umfang der Bautätigkeiten.

Angelegt wird das Gebäude auf drei Ebenen sein, wobei die zweite Ebene, der Kindergarten mit dem 95 Quadratmeter großen Bewegungsraum und den vier Gruppenräumen, auf mindestens Straßenniveau zu liegen kommen wird. Gruppenräume mit viel Sonneneinstrahlung von Südwest, sieben jeweils zwei Meter breite, 20 m² große Terrassen für Kindergarten und Krabbelstube, eine große Oberlichte im Zentrum, die das Tageslicht bis ins Untergeschoß lässt sowie ein direkt zugänglicher Spielplatz auf Ebene der Kinderkrippe werden als reizvolle Details den Neubau nach außen hin öffnen. Mit der Fertigstellung wird mit Herbst 2019 gerechnet, wobei das Kindergarten- und Kinderkrippenjahr noch in den alten Räumlichkeiten begonnen wird und im November dann vermutlich der Umzug erfolgen kann.