Landeck, Zams, Grins, Ried im Oberinntal – „Ehrenamtliche Arbeit ist eine starke, unverzichtbare Säule in unserem Land.“ Das stellt LH Günther Platter bei vielen Gelegenheiten fest. Kommenden Montag, 19. März, findet der 8. tirolweite Freiwilligentag statt.

Im Bezirk Landeck hat Koordinatorin Waltraud Handl­e sechs Projekte vorbereitet: „Interessierte sollen Freiwilligenarbeit vor Ort kennen lernen. Alle Einrichtungen laden zum Schnuppern ein.“

Den Start machen Schüler der Neuen Praxismittelschule (NPMS) Zams am Freitag, 16. März. Sie sammeln Lebensmittel und Drogerieartikel für den Sozialmarkt Martiniladen in der Maisengasse. Die Aktion endet um 16 Uhr beim Martiniladen.

Am Montag, 19. März, gestalten Schüler ab 14 Uhr einen Nachmittag im Grinner Pflegeheim St. Josef. Besucher sind bei allen Aktionen am Freiwilligentag im Bezirk Landeck willkommen.

Die Türen für Interessierte öffnet auch das Heim Santa Katharina in Ried im Oberinntal – von 14 bis 17 Uhr. Motto: „Miteinander kreativ sein, spielen, backen, singen“. Zum Ort der Begegnung erklärt die Lebenshilfe ihre neue Einrichtung in Landeck-Perjen – Motto „Kennsch ins schua“.

Die Caritas-Wohngemeinschaft in Zams freut sich auf Besucher beim „Kennen-Lern-Nachmittag“ von 13 bis 16.30 Uhr.

Schließlich engagieren sich am Freitag, 23. März, ab 9.45 Uhr Schüler der Zammer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in der Lebenshilfeeinrichtung in Landeck-Perjen. (TT, hwe)