Landeck – Tirolweit verwaltet der gemeinnützige Wohnbauträger Neue Heimat Tirol (NHT) derzeit rund 14.000 Mietwohnungen. Voriges Jahr hat sie 491 „neue und leistbare“ Wohnungen gebaut und an die Mieter übergeben.

Durch „gute Akquise“ sind die Auftragsbücher mit Neubauprojekten auch in den nächsten Jahren prall gefüllt wie NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner in einer Medienmitteilung unterstreicht. Eines der neuen Großprojekte ist die Neugestaltung der Südtiroler Siedlung in Zams, weitere Vorhaben zur Schaffung von Wohnraum sind in der Stadt Landeck und in St. Jakob am Arlberg geplant. „In Summe investieren wir im Bezirk Land­eck heuer rund 7,5 Mio. Euro in leistbare Wohnungen“, erklärt der Geschäftsführer.

In Zams hat, so Gschwentner, die fünfte Bauphase zur Neugestaltung der Südtiroler Siedlung begonnen. Bis Jahresende sollen 24 neue Mietwohnungen, davon sechs betreubare Wohneinheiten, übergeben werden. Womit man seit Projektstart 2009 bereits 93 Wohnungen errichtet hat. Der Abschluss ist für 2022 geplant. Die Gesamt­investitionskosten in Zams liegen bei 27 Mio. Euro.

In Fließ baut die NHT heue­r eine Wohnanlage in der Schlosssiedlung. In der ers­ten Etappe sind zwölf Mietwohnungen vorgesehen, in zweiten Abschnitt kommen 15 Wohnungen dazu. Zwei Projekte mit 51 Wohneinheiten sollen in Landeck realisiert werden, das Investitionsvolumen beträgt rund zehn Mio. Euro. In Tösens ist der zweite Bauabschnitt für „leistbares Wohnen“ im Dorfzentrum abgeschlossen. Mit dem „Haus des Lebens“ in St. Anton habe man ein Vorzeigeprojekt umgesetzt. Insgesamt 13 Einheiten stehen für betreubares Wohnen zur Verfügung. (TT, hwe)