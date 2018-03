Jerzens – „Wir hoffen ja ehrlich gesagt auf die neue Regierung“, sagt der Jerzner Gemeinderat Tobias Eiter. Es geht um eine Lösung rund um den Schulbus im Pitztal. Das Problem: Wenn die Schüler der NMS Wenns aus Jerzens und St. Leonhard ankommen, dann müssen sie „rund eine halbe Stunde bis zum Unterricht warten“, erzählt Eiter. Noch härter würde es jene Jugendlichen treffen, die in Imst die HTL besuchen: „Die warten sogar 51 Minuten in der Früh. Um 7.09 Uhr kommen sie an, um 8 Uhr beginnt der Unterricht.“

Ganz neu ist die Problematik nicht: „Wir haben dieselbe Situation seit Generationen, aber seit drei Jahren kämpfe ich jetzt auch als Vater“, sagt der Gemeinderat. Er brachte die Causa auch beim Öffi-­Treff in Imst zur Sprache. Damals wurde versprochen, dass man sich um eine Lösung bemühen werde.

Ein Angebot sei dann auch an den Bürgermeister von St. Leonhard, Elmar Haid, gegangen. „Die Kosten für die Bereitstellung einer weiteren VVT-Buslinie, abgestimmt auf die NMS Pitztal, würden rund 110.000 Euro im Jahr betragen“, hieß es im Februar unter dem Punkt „Allfälliges“ im Gemeinderat Jerzens. Er, Eiter, versteht nicht, warum immer auf die Gemeinden abgeschoben werde, wenn es um die Kosten für den Schulbus geht. „Wir zahlen im Pitztal insgesamt ohnehin schon 2,4 Millionen Euro pro Jahr für den VVT.“ Den Schulbus sollte doch das Land zahlen, meint er. Der ÖVP habe er schon einen Brief geschrieben, damit hier etwas passiert. „Seit drei Jahren kämpfe ich darum, dass sich etwas ändert. In der Gemeinderatsperiode habe ich gerade Halbzeit.“

Die zweite Möglichkeit, nämlich eine frühere Öffnung des Schulgebäudes durch Lehrpersonal oder Schulwart, sei aufgrund der Aufsichtspflicht und der daraus resultierenden Haftung nicht möglich. „Es gibt halt jetzt die Vereinbarung, dass der Schulwart zumindest den Vorraum früher aufsperrt, wenn es draußen kälter als minus fünf Grad ist“, so Eiter. (pascal)