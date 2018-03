Von Michael Domanig

Ampass – Schon länger ist in Ampass eine Erweiterung des Gemeindeamtes geplant – mit zusätzlichen Büros und Räumen für den Sprengelarzt und Chronisten. Im Gespräch waren mehrere Varianten: ein Zubau auf der Nord- oder Südseite oder ein Neubau. In seiner Februar-Sitzung hat der Gemeinderat mit einer Gegenstimme den Grundsatzbeschluss für die Nordvariante (mit 85 m² Bruttofläche) gefasst, in der Sitzung am heutigen Donnerstag sollen dafür schon die Architektenleistungen vergeben werden. Im Vorfeld gibt es im Dorf aber kontroverse Debatten – und dafür sorgt vor allem ein Aspekt:

Auf der Nordseite des 1968 fertig gestellten Gemeindeamtes befindet sich nämlich ein Wandrelief des bekannten Absamer Künstlers Karl Obleitner: Dieses zeigt nicht nur ein Fuhrwerk mit Salzfässern – als Symbol für die historisch so wichtige Salzstraße –, sondern auch den Ampasser Freiheitskämpfer und Schützenhauptmann Kaspar Sautner (1780–1843). Diesen Teil des Reliefs schenkte Obleitner den Ampassern damals.

Das Problem: Beim Zubau im Norden kann das Originalrelief nicht erhalten werden. „Laut dem Architekten und dem Sohn des Künstlers wäre es sehr schwierig, das Kunstwerk abzunehmen oder einzubauen“, sagt GR Gebhard Schmiederer, der für den Erhalt des Reliefs eintritt. Dieses stehe zwar nicht unter Denkmalschutz, habe aber „einen hohen ideellen Wert, weil Kaspar Sautner seit 50 Jahren von dort aus herunterschaut und über die Gemeinde wacht“. Nach Sautner sind in Ampass auch die Schützenkompanie, eine Straße und ein Rundwanderweg benannt.

Schmiederer wäre dafür, statt der Nordvariante doch jene im Süden zu prüfen. „Im Gemeinderat hat man nur erklärt, dass die Nordvariante die billigste und beste sei, aber keinerlei Kosten genannt.“ Schmiederers Anträge, einen Projektausschuss einzusetzen bzw. auch eine detaillierte planerische und kostenmäßige Darstellung der Südvariante zu beauftragen, wurden klar abgelehnt. „Dabei gäbe es im Süden eine mindestens gleichwertige Alternativlösung, die wohl nur ein wenig teurer wäre und bei der das Relief bleiben könnte“, sagt Schmiederer.

Heinz Baumgartner, Hauptmann der Kaspar-Sautner-Schützenkompanie Ampass, betont, „dass wir uns nicht in politische Belange einmischen wollen“. Er verhehlt aber nicht, dass er von vielen Schützen besorgte Anfragen erhalten habe, „was denn da los ist“. Gerade für die Älteren habe das Kunstwerk große Bedeutung. Da man „nichts Genaues wusste“, habe man das Thema am Dienstagabend bei einer Ausschusssitzung besprochen, der auch BM Hubert Kirchmair beiwohnte. Diese sei ruhig verlaufen, so Baumgartner. Und: „Uns wurde zugesagt, dass ein neues Kunstwerk kommen soll, damit sind wir zufrieden.“

„Das Originalrelief könnte nur mit dem Betonschneider aus der Ziegelmauer herausgeschnitten werden – und das geht einfach nicht“, erklärt BM Kirchmair auf TT-Anfrage. Daher sei geplant, das Relief mit Isolierung oder Vollwärmeschutz abzudecken und zu verbauen. Zugleich bestätigt er aber das Vorhaben, ein neues Kunstwerk nach dem Vorbild des alten zu schaffen: Karl Obleitners Sohn Siegfried, selbst namhafter Maler und Bildhauer, habe sich dazu bereit erklärt und werde einen Vorschlag unterbreiten. Dieses neue Relief könnte nebenan beim Eingang zum Gemeindesaal angebracht werden, „das wäre ein idealer Platz“, findet Kirchmair.

Was den Zubau selbst betrifft, sei die geplante Nordvariante nicht nur die günstigste, sondern aus einer ganzen Reihe von Gründen die beste: „Wir können dort die alten Büroräume integrieren, ein neues, öffentlich zugängliches WC installieren und den Eingangsbereich zum Gemeindeamt komplett überdachen.“ Die Südvariante sei dagegen etwa wegen der Belichtung problematisch.