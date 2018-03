Innsbruck – Tradition, Brauchtum, Kulturgut – diese Begriffe fielen gestern oft im Ferdinandeum. Schon zum zweiten Mal war die Abordnung des Zillertaler Gauder Fests im Landesmuseum, um nicht nur für das Fest Werbung zu machen – sondern auch die eigene, sehr mutige Kulturinitiative vorzustellen. Hans Weigand, einer der vielseitigsten Künstler des Landes, präsentierte dabei das Sujet für das heurige Fest.

Zehntausende Besucher werden auch heuer vom 3. bis 6. Mai nach Zell pilgern und das größte Frühlings- und Trachtenfest Österreichs feiern. Auf allen Werbesujets und auch auf den exklusiven Flaschen des Gauderbocks wird Weigands Werk, das wie viele seiner Werke in digitaler Bearbeitung entstand, zu sehen sein. Im Zentrum stehen die Eckpfeiler des Gauder Fests – die schöne Landschaft, das Bier, die Ranggler und die Zeller Musikkapelle.

Ein Umstand, der Zells Bürgermeister (und begeisterten Musikanten) Robert Pramstrahler besonders freut. Schließlich feiert die örtliche Bundesmusikkapelle heuer ihr 200-Jahr-Jubiläum – und tut dies mit einem Bezirksmusikfest beim Gauder Fest. „Die Blasmusik ist eines der Kulturgüter der Talschaften und wir wollen auch damit das Gauder Fest weiterentwickeln.“ Ähnliche Töne schlug auch Martin Lechner, Chef der Privatbrauerei Zillertal Bier, an: „Mit der Kunstinitiative setzen wir ein Zeichen, um zukünftig mit dem Gauder Fest noch stärker als Kulturgut wahrgenommen zu werden. Es ist spannend, jedes Jahr eine andere Interpretation eines Tiroler Künstlers rund um das Gauder Fest und seine lange Geschichte zu sehen.“

Besonderer Coup der Veranstalter: Der Festumzug am Sonntag wird zeitversetzt in ORF 2, ORF III und im Bayrischen Fernsehen ausgestrahlt. Eine enorme Werbung für das Fest. Gut, dass auch eine Satellitenschüssel, als Zeichen der Moderne, am Sujet verewigt ist. (mw)