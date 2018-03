Lienz – SAP ist eine betriebswirtschaftliche Software. Die drei Buchstaben stehen für „Systeme, Anwendungen und Produkte“. Weltbekannte Unternehmen aus verschiedensten Branchen setzen SAP ein, um ihre Prozesse in einem integrierten Softwarepaket abzuwickeln und zu steuern. Bei Mittel- und Großbetrieben ist SAP sogar Weltmarktführer.

HAK-Direktor Josef Pretis freut es sehr, dass es gelungen ist, mit Günther Fronthaler einen Referenten aus den eigenen Reihen zu gewinnen. Mit dieser Ausbildung ist die Handelsakademie Lienz am Puls der Zeit. Außerdem verwenden auch in Osttirol immer mehr große Unternehmen SAP. Die Schüler arbeiten auf einer voll funktionsfähigen Installation, die von der Technischen Universität Wien betrieben wird. Der Server steht in Wien, die Verbindung erfolgt über das schnelle Internet.

Alle Teilnehmer sind bereit, für diese Ausbildung ein zusätzliches Freifach zu absolvieren. Sie lernen Bedienung und Funktionen dieses Softwarepakets kennen. Beeindruckend war für sie die Vorführung der Job-Suchmaschine: weit mehr als 200 Stellenangebote beim Stichwort SAP. In diesem Sommersemester stehen die Grundlagen der Bedienung sowie vertiefend das Modul FI (Finanzbuchhaltung) auf dem Programm. Am Ende erhalten die 16 Teilnehmer eine von SAP autorisierte Teilnahmebestätigung zur Beilage für Bewerbungen. Damit steigen die Erfolgschancen. Auch in Unternehmen, die SAP nicht einsetzen, hat man mit dieser Zusatzausbildung deutlich bessere Aussichten. Andrea­s aus Virgen sagt dazu: „Ich weiß, dass eine SAP-Ausbildung sehr kostspielig ist. Es freut mich, dass mir die HAK Lienz das als Freifach anbietet.“ Und Verena aus Kötschach-Mauthen meint: „Mir gefällt das Freifach sehr gut und ich hoffe, dass ich damit bei der Bewerbung und im Beruf bessere Karten habe.“

Im nächsten Wintersemester wird SAP als zweistündiges Fach über das ganze Schuljahr unterrichtet; dabei werden neben der Finanzbuchhaltung vertiefend auch die Module Materialwirtschaft (MM) und Vertrieb (SD) angeboten. (TT)