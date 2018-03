Von Helmut Wenzel

Landeck – Das ehemalige Gasthaus Kaifenau war 14 Jahre lang das größte Flüchtlingsquartier im Bezirk. Rund 1200 Asylwerber aus 30 Ländern wurden betreut. Das Haus war vor allem auch Drehscheibe für Hilfsprojekte und Integration. Bis Ende März packen die letzten Bewohner ihre Koffer, das Heim Kaifenau sperrt zu – die TT berichtete.

„Es ist schade. Ich habe gerne Sprachbegleiterin bei den Deutschkursen gemacht“, bedauerte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin am Mittwochabend beim Abschiedsfest. Asylwerber, ehemalige Bewohner, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter waren dabei, um bei kulinarischen Schmankerln zu diskutieren, Erinnerungen auszutauschen, Fotos und kleine Filme anzuschauen.

„Es war eine Zeit mit vielen Höhen und Tiefen in der Asylwerberbetreuung“, resümierte Heimleiter Helmut Schöpf. Sein spezieller Dank galt einer Frau, die seit Beginn im Dezember 2003 unermüdlich im Einsatz war – „Kaifenau-Mutter“ Cilli Juen. Leider würden mit der Schließung des Heims mehrere Nabelschnüre abgetrennt, so Schöpf. „Auch eine Nabelschnur zu den Gemeinden, die bei uns gemeinnützige Jobs nachgefragt haben. Die Klienten waren bei uns immer froh, wenn sie eine Beschäftigung bekommen haben.“ Den fast 100 Ehrenamtlichen sowie den Zivildienern könne er nicht genug danken. „Ich hoffe, sie werden in den verbleibenden Häusern weiter tätig sein.“

Juen hob in ihrer Rede die Bedeutung des Hauses als „zentrale Anlaufstelle“ für die Flüchtlingskoordination im Bezirk Landeck hervor. Zu Spitzenzeiten haben fünf hauptamtliche Mitarbeiter bis zu 300 Asylwerber im Bezirk betreut. Trotz manch schwieriger Situation möchte sie die 14 Jahre im Heim Kaifenau nicht missen, so Juen.

Für die Stadt Landeck kamen Bürgermeister Wolfgang Jörg und Vize Peter Vöhl zur Abschiedsfeier. Jörg sagte: „Vielen herzlichen Dank allen Mitarbeitern für den großartigen sozialen wie humanitären Einsatz.“

Georg Mackner, Sprecher der Tiroler Sozialen Dienste (TSD), schloss sich den Dankesworten an. „Dieses Heim hat sich zu einer Institution in Landeck und weit darüber hinaus entwickelt.“ Mackner hob Integrationserfolge hervor und erinnerte an den „Geburtshelfer – Bürgermeister Engelbert Stenico. Gemeinsam mit dem damaligen Hausbesitzer Günther Walser konnte das Projekt realisiert werden, am 24. Dezember 2003 traf der erste Bus mit Flüchtlingen ein.