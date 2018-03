Die Jackpot-Serie bei Lotto „6 aus 45“ geht in die nächste Runde, denn auch am Mittwoch gab es keine „sechs Richtigen“, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Damit wartet nun ein Dreifachjackpot, und bei der Ziehung am kommenden Sonntag geht es beim Sechser um rund vier Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 70.000 Euro. Ein Niederösterreicher und ein Online-Spielteilnehmer waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich. Beim Joker gab es am Mittwoch einen Sologewinn, der für einen Oberösterreicher 200.000 Euro mehr am Konto bedeutet. (APA)