Von Angela Dähling



Weer — „Endlich ist es so weit", sagte Bauherr Martin Partoll am Donnerstagvormittag erleichtert, bevor er am ehemaligen Reitplatz beim Hotel Weererwirt zu Spaten und Bauhelm griff und damit offiziell den Baustart für sein Wohnungsprojekt einläutete. Zehn Millionen Euro investiert der Kramsacher Aktiv-Klimahaus-Chef unter der Bauleitung von Martin Plattner in insgesamt 46 neue Wohnungen im Weerer Ortszentrum. Architekt ist Wolfgang Baumgartner, der anmerkte: „Der Gemeinderat hat die Architektur gemacht."

Wie berichtet, musste Partoll seit dem Kauf des Areals im Dezember 2015 durch Planungsänderungswünsche des Gemeinderates, eine nicht rechtskräftige Bausperre und einen kuriosen Rechtsstreit nach Erhalt des Baubescheids viel Geduld aufbringen. „Der Vizebürgermeister hat sich entschuldigt, aus dem Gemeinderat sehe ich niemanden. Trauen die sich nicht unter die Leute?", fragte er, an BM Markus Zijerveld gewandt. „Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat wieder entsteht", meinte dieser.

Partoll dankte den Nachbarn für die Unterstützung in den letzten zwei Jahren und ganz besonders dem ehemaligen Weererwirt-Besitzer und Verkäufer Hans Schwemberger mit Gattin. „Ihr hättet nach dem Verkauf sagen können, nach mir die Sintflut. Aber ihr wart mir all die Zeit eine unglaubliche Stütze", sagte Partoll.

Die nach Südwesten ausgerichteten Wohnungen verfügen über große Gärten bzw. Terrassen, der Innenhof bleibt autofrei. Unterirdisch entsteht unter dem 4700 m² großen Areal eine doppelstöckige Tiefgarage mit 84 Stellplätzen. Wie es wann mit dem Altbestand — dem aus dem 14. Jahrhundert stammenden Gasthaus Weererwirt — weitergeht, ist noch unklar. Denn der Gemeinderat hat über das gesamte Ortszentrum eine Bausperre verhängt. Dass diese für die neuen Wohnungen nicht gilt, ist dem Umstand zu verdanken, dass deren Baubescheid knapp vor der Bausperre rechtsgültig wurde.