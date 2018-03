Hall – Der neue ärztliche Direktor am Landeskrankenhaus Hall, dem zweitgrößten Krankenhausstandort in Tirol, heißt Christian Haring. Mit Stephan Eschertzhuber gibt es zudem – schon seit Jahresanfang – einen neuen Primar in der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin. Beide Stellen waren frei geworden, als Gabriele Kühbacher Ende 2017 ihren Ruhestand antrat.

Haring, langjähriger Primar der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie B, hatte die Aufgabe als ärztlicher Direktor bereits interimistisch übernommen – seit Kurzem hat er die Funktion auch offiziell inne. Er hoffe, die „enorme Dynamik“, die Kühbacher bei der Erneuerung der Strukturen und den Neubesetzungen der Primariate mit „namhaften Experten“ bewiesen habe, beibehalten zu können, meinte Haring. Seine Expertise als Psychiater könne er besonders in der Kommunikation einbringen. Als Ziele nennt Haring auch eine „noch stärkere Verschränkung von stationärem und außerstationärem Bereich“ – und konkret den Aufbau eines „interdisziplinären akutgeriatrischen Zentrums“ am LKH Hall: „Die Menschen werden immer älter, darauf müssen wir reagieren.“ Es brauche Strukturen, um ältere Patienten nach einer akuten Erkrankung auf die Rückkehr in ihr gewohntes Umfeld vorzubereiten.

Beim laufenden Neubau des Chirurgiegebäudes wiederum gelte es, „auch die Zukunft mitzudenken, sodass es auf Jahrzehnte funktioniert“. Wie berichtet, übersiedeln die gesamten operativen Fächer – und damit auch alle OP-Säle und Intensivstationen – in dieses „Haus 14“, das bis Mitte 2020 fertig sein soll.

Im völlig neuen OP- und Intensivbereich sieht Primar Eschertzhuber für seine Abteilung eine „große Chance“. Der gebürtige Bayer, der seine Facharztausbildung am LKH Innsbruck absolvierte und dort zuletzt die transplantationschirurgische Intensivstation leitete, setzt in Hall auf umfassendes „Management“ von der präoperativen Betreuung bis zur Nachsorge und will auch die Interdisziplinarität bei der Behandlung forcieren.

Aktuell sind am LKH Hall 1231 Mitarbeiter tätig. 2017 wurden 22.641 Patienten stationär und 50.328 Patienten ambulant behandelt. (md)