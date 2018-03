Telfs – Josef geht mit seiner Enkeltochter zum Eishockey. In der Pause muss er auf die Toilette. Weil er nach einigen Minuten noch nicht zurück ist, sucht ihn das Kind – und findet ihn reglos am Boden vor. Das Mädchen ruft um Hilfe und lässt in seiner Aufregung auch noch die Tür zufallen. Der herbeieilende Sicherheitsmann läuft dagegen und verletzt sich an der Stirn. Während eine junge Ersthelferin zur Herzdruckmassage schreitet und den älteren Herrn reanimiert, versorgt eine zweite den Sicherheitsmann, der eine Riss-quetschwunde erlitten hat. So lautete eine von vielen Übungsannahmen, bei denen gestern im Sportzentrum Telfs 22 fünfköpfige Schulsanitätsteams ihr Können und Wissen unter Beweis stellten. Auch die Behandlung von Brüchen, Gesichtsverätzungen und psychischen Ausnahmezuständen, richtige Griffe oder die stabile Seitenlage wurden beim 19. Erste-Hilfe-Landeswettbewerb des Tiroler Jugendrotkreuzes im Stationenbetrieb geprobt.

Tirolweit bilden etwa 450 Lehrscheininhaber 5000 Schüler pro Jahr in Erster Hilfe aus – die Besten formieren dann die Schulsanitätsteams, die an Schulveranstaltungen und Wettbewerben teilnehmen.

Einerseits gelinge es dem Roten Kreuz auf diese Weise, junge Leute für die Materie zu begeistern und sie im Fall des Falles auch für den Rotkreuzdienst zu gewinnen, meint Landesgeschäftsführer Philipp Schuhmacher. „Andererseits haben wir auch innerhalb des Jugendrotkreuzes tolle Sozialprojekte: Die jungen Leute gehen etwa in Altenheime und lesen Senioren vor, die selten oder nie Besuch bekommen. Sie geben aber auch Volksschülern Nachhilfe, die sich sprachlich schwertun.“

In Telfs gab es im Silberbewerb (lebensrettende Sofortmaßnahmen) gestern einen Doppelsieg für die NMS Lechtal (Team 1 vor Team 2), Platz drei belegte die NMS Wildschönau. Den Goldbewerb (gesamte Erste Hilfe) gewannen ex aequo die HAK Imst – Team 1 und das BG/BRG Sillgasse Innsbruck – Team 2. Den dritten Platz holte das Team 1 der Sillgasse. Die Siegerteams vertreten Tirol Ende Mai beim Bundesbewerb am Maltschachersee in Kärnten. (mars)