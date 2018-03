Von Claudia Funder

Lienz – Eine Aktion für den guten Zweck, die bereits 2017 durchgeführt wurde und der Idee von Josef Hilgartner entsprang, geht heuer in größerer Dimension in die zweite Auflage – und das buchstäblich: Diesmal werden nämlich 24 von Künstlern gestaltete Straußeneier versteigert.

Der Erlös fließt an die Osttiroler Bergrettung. Mit an Bord ist bei diesem Kooperationsprojekt die DolomitenBank Lienz.

Klingende Namen wie Jos Pirkner, Hans Salcher, Lois Fasching und Peter Nie­dertscheider – um nur einige beispielhaft zu nennen – befinden sich in der illustren Riege jener 21 heimischen Künstler, die sich für die Aktion unentgeltlich in den Dienst der guten Sache stellten. Sie für die Aktion zu begeistern, war gar nicht schwer. Es wollten sogar weitere mitmachen.

Das Ausgangsmaterial, das den Teilnehmern vor rund drei Wochen zugesandt wurde, war bei allen gleich: ausgeblasene weiße Straußeneier. Die Herangehensweise an das Schaffen von Besonderem war aber eine höchst unterschiedliche.

Die Kreativen legten sich bei diesem Akt jedenfalls gehörig ins Zeug. Ein Künstler sei, weiß DolomitenBank-Direktor Hansjörg Mattersberger, gar 60 Stunden am Werk gewesen, bis es vollendet war.

Manches ging während des Gestaltungsprozesses zu Bruch. „Einer der Künstler brauchte vier Eier“, verriet Mattersberger schmunzelnd.

Manche Eier wurden aufgefräst und innen mit kleinen Skulpturen bestückt. Und auch Schokolade war bei einem Exponat mit im Spiel, zeigt sich Peter Ladstätter, Chef der Osttiroler Bergrettung, begeistert vom Einfallsreichtum der Gestalter. Was aus seiner Sicht das Schönste ist? Diese Frage beantwortet Ladstätter ganz spontan mit: „Die ganze Aktion. Jeder Künstler gab Zeit und Kreativität für die gute Sache.“

Versteigert werden die schmucken Eier – und dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen – am 22. März um 19 Uhr im DolomitenBank-Saal. Ausrufungspreis: 100 Euro pro Ei. In 5er-Schritten geht es dann hoffentlich weit nach oben. Denn der Erlös fließt an wichtige Vorhaben. Da ist einmal jene Patenschaft, welche die Bergrettung nach einem Lawinenunglück im Jahr 2012 für die verwaisten Kinder übernommen hat. Diese soll noch Jahre fortgeführt werden. Weitere Projekte sind im Entstehen. Ein Teil des ersteigerten Geldes soll aber auch in Ausbildung und Ausrüstung der Bergretter fließen. „Ich sag’ schon jetzt ein herzliches ,Vergelts Gott‘ zu der Initiative“, so Ladstätter.

Die Osttiroler Bergrettung hat übrigens vor Kurzem bei ihren Mitgliedern die 500er-Marke überschritten. „Wir haben keine Nachwuchssorgen, auch junge Leute lassen sich für das freiwillige Engagement begeistern“, freut sich Peter Ladstätter.

Bei der Aktion wird es auch eine Verlosung geben. Mit fünf Euro ist man mit dabei. Als Preise winken eine Großglocknerbesteigung für zwei Personen, eine Großvenedigerbesteigung für vier Personen und ein Geschenkkorb.

Alle Kunsteier sind mittlerweile fertig gestellt. Wer schon vor der Versteigerung einen Blick darauf werfen will: Bereits ab Montag sind sie in der DolomitenBank ausgestellt.