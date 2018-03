Von Wolfgang Otter

Kufstein – Vom Zusperren, wie in Lienz geschehen, ist man an der Wörgler Handelsschule (BHAS) noch weit entfernt. Aber es wird schwieriger, wie Direktorin Sigrid Steiner einräumt. Die Zeiten, wo es in Wörgl zu jedem Schuljahrbeginn drei Klassen Handelsakademie (BHAK) und zwei Klassen Handelsschule gegeben hat, sind vorbei – heute gibt es vier Klassen HAK und eine Klasse HAS. Von den rund 150 Erstklasslern streben 130 den Maturaabschluss an. Aber durch die bevorzugte geografische Lage, in der sich Wörgl befindet, „geht sich eine erste Klasse der Handelsschule immer noch locker aus“, sagt Steiner. In Osttirol hingegen kamen, wie berichtet, für 2018/19 letztlich zu wenige Anmeldungen für eine erste Klasse der Hotelfachschule (HTF) und Handelsschule zusammen.

Die Gründe für das Verkümmern der einst hochgeschätzten Handelsschule sieht die Wörgler Direktorin zum einen in den aktuell geburtenschwachen Jahrgängen. Man befinde sich „bei den 14-Jährigen derzeit in der totalen Talsohle“, wie Steiner sagt. Aber hier gibt es bereits Anzeichen, dass die Zahlen wieder steigen.

Zum anderen ist es der Run auf die Schulen mit Maturaabschluss. „Die Eltern wollen, dass ihre Kinder die Matura machen“, sagt Steiner. Und auch die Lehre, die „massiv beworben wird“, wie Steiner erklärt, trage mit dazu bei, dass Schüler für ein Jahr die Polytechnischen Schulen besuchen und dann gleich in die Berufsausbildung wechseln und damit den weiterführenden Schulen zusätzlich „Nachwuchs“ verloren geht.

Dazu gibt es auch eine starke Konkurrenz unter den weiterführenden Schulen ohne Matura. Gewissermaßen eine „Lebensversicherung“ für die im Wörgler Bundesschulzentrum direkt neben der Handelsakademie/Handelsschule beheimatete Fachschule für wirtschaftliche Berufe (BFW) ist der dortige Aufbaulehrgang, wie Direktorin Helg­a Dobler-Fuchs zu verstehen gibt. Hier werden Schülerinnen und Schüler in drei weiteren Jahren zur Maturareife geführt.

Trotzdem geht die aktuelle Entwicklung auch an der BFW nicht vorbei. So sind nur noch zwei statt der üblichen drei ersten Klassen an der Fachschule zustande gekommen.

Auch in Kufstein kämpft die dreijährige Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe mit Schülermangel. Ähnlich wie bei der Handelsakademie ist die Höhere Bundeslehranstalt (HBLA) mit Maturaabschluss ausgebucht, aber beim dreijährigen Schultyp habe man eine Klasse in Richtung Wörgl verloren, wie Direktor Markus Höflinger sagt. Ähnlich an der Glasfachschule Kramsach: „Früher mussten wir Schüler abweisen, heute bekommen wir gerade zwei Klassen voll“, sagt Direktorin Ursula Pittl-Thapa. Hier wie an der BFW Wörgl ist der Aufbaulehrgang ein wesentlicher Bestandteil der „Überlebensstrategie“. Eines bestätigen Direktorinnen und Direktor: Ohne ein zeitgemäßes, interessantes und an die beruflichen Notwendig­keiten angepasstes Bildungsangebot würde den Fachschulen das Licht ausgehen. „Ohne Kreativität geht es nicht mehr“ – so der Tenor.