Brixlegg – Abordnungen aller 23 Kompanien des Bataillons Kufstein sind am Sonntag zum Schützenjahrtag ausgerückt. Nach einem Gottesdienst und dem Abfeuern einer Salve begann die eigentliche Versammlung im Gasthof Herrenhaus in Brixlegg.

Nach einer Bundesausschusssitzung konnte Bataillonskommandant Hermann Egger Entwarnung hinsichtlich der Datenschutzverordnung geben. „Der Bundesverband wird alles durchforsten und legt dann eine Vorgangsweise fest.“

Erfreulich sei die Entwicklung bei den Jungschützen. Beim Schießen in Brandenberg waren 23 Schützen aus sieben Kompanien vertreten. Jungschützenkönig wurde Patrick Lettenbichler aus Breitenbach. Für das Alpenregionstreffen am 27. Mai in Mayrhofen haben bereits rund 600 Schützen vom Bataillon Kufstein zugesagt.

Die Zahl der aktiven Schützen bleibt mit 1110 in etwa gleich zum Vorjahr. Allerdings sind einzelne Kompanien schwächer geworden, während in Söll die 23. Kompanie des Bataillons gegründet wurde. Für Harald Treichl, den Hauptmann dieser Kompanie, hatte NR Carmen Schimanek eine Überraschung dabei. Im Namen der FPÖ überreichte sie einen Scheck über 2000 Euro für Aufwendungen im Zuge dieser Neugründung. (be)