Von Hubert Daum

Imst – In einer Welt der Glaubens- und Religionsfreiheit spielt sich die gelebte Religiosität oft in einer Mannigfaltigkeit fernab der Öffentlichkeit ab. Auch die evangelikale Freikirche – das Evangelium von Jesus Christus steht im Mittelpunkt – ist in Imst präsent, wenn auch auf leisen Sohlen.

„Wir ziehen gerade von der Industriezone in die Imster Innenstadt, in das neu gestaltete Gebäude des alten Kinos um“, zeigt sich Andreas Braunhofer erfreut, „am Sonntag um 10 Uhr feiern wir den Eröffnungsgottesdienst in den neuen Räumlichkeiten.“ Der Bund evangelikaler Gemeinden Österreich ist eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Pastor Walter Josi: „Wir glauben an die Heilige Schrift, unsere Grundlage ist die Bibel. Im Zentrum steht die Beziehung zum lebendigen Gott, das bevorstehende Osterfest ist für uns sehr wichtig. Bei uns gibt es keine Säuglingstaufe, jeder sollte seinen Glauben selbst wählen.“

Die evangelikale Freikirche ist unabhängig vom Staat und finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Beiträge. Braunhofer, der in der Leitung der Imster Gemeinde tätig ist: „Zu den Gottesdiensten kommen in der Regel zwischen 50 und 80 Gläubige von Telfs bis Tösens.“ Seit drei Jahren gebe man auch Religionsunterricht. „Aktuell unterrichten wir zehn Schüler“, so Andreas Braunhofer.

Man engagiert sich auch sozial: Willi Heusser, Vorgänger des Pastors Walter Josi, organisiert bereits seit Jahren Hilfsgütersammlungen für Osteuropa. So auch heuer wieder: Diesmal wird für das Krisengebiet in der Ostukraine gesammelt. Vom 9. bis 14. April werden im HGZ Tarrenz (bei M-Preis) Hilfsgüter für die Menschen im Kriegsgebiet gesammelt. Details unter www.kircheimnovum.at.