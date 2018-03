Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Endlich wieder raus ins Freie, nach draußen in den Garten: Ungeduldig warten viele auf das Ende eines langen, kalten Winters. Mit Frühlingsbeginn verlagert sich das Leben spür- und hörbar hinaus – und spitzt sich dadurch mitunter auch so manch schwelende nachbarschaftliche Krise wieder zu. Denn während etwa lebendige, im Garten oder Hof spielende Kinder für die einen nie ein Ärgernis darstellen, sprechen andere von Krach, Klagen und Rechtsanwälten.

So kann sich auch der Vater von zwei Söhnen nicht unbeschwert freuen, wenn der Jüngere ins Freie drängt, um sich mit den anderen Kindern in der Siedlung zum Spielen zu treffen. „Ich bin verzweifelt“, schreibt er in einem Brief an das Ombuds-Team. Ein Nachbar hat ihn wegen Lärmimmission verklagt. „Es kann doch nicht sein, dass Kinder nicht mehr spielen dürfen!“

Der Innsbrucker Rechtsanwalt Martin Kapferer hat immer wieder mit Querelen aller Art zwischen Nachbarn zu tun. Wie er meint, nimmt die Bereitschaft, sich im Guten zu einigen, insgesamt ab: „Die Leute sind feindseliger als früher, es wird mehr gestritten.“ Das Hauptproblem liegt für ihn darin, „dass nicht geredet wird – und zwar rechtzeitig, bevor die Situation eskaliert“. Wenn jeder bemüht sei, Sachlösungen zu finden, könnten Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang vermieden werden. Der Jurist spricht sich für mehr Toleranz aus und appelliert an das Gespür aller Beteiligten: „Die eine Seite sollte sich fragen, wie sie sich bei ihren eigenen Kindern verhalten würde, und die andere Mittagszeiten und Sonntagsruhe berücksichtigen. Richten sich alle nach den ungeschriebenen Gesetzen für ein gutes Zusammenleben, sollte es keine Probleme geben.

Ein gutes Miteinander könne auch nicht nur mit Gesetzen und Paragraphen geregelt werden: „Man kann Kinderstimmen nicht mit dem Lärm vergleichen, den etwa benachbarte Wirtschaftsbetriebe verursachen. Dort können Lärmmessungen durchgeführt und entsprechende Auflagen verhängt werden.“ Bei Kindern gibt es keine Normen und keine Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Auch der bei Lärmimmissionen immer wieder auftauchende Begriff der Ortsüblichkeit lässt Raum für Interpretationen und wird der Situation vor Ort entsprechend angewandt.

Es muss aber nicht immer gleich Vater Staat sein, wenn sich zwei gar nicht einigen können. Kapferer: „Es gibt auch andere Möglichkeiten der Problemlösung, die ich bei Nachbarschaftsstreitigkeiten zu hundert Prozent empfehlen kann.“ Manchmal brauche es eben einen Vermittler, und dafür sei jeder geeignet, der friedensstiftend wirkt, wie etwa ein anderer, unbeteiligter Nachbar. Aber auch die Schlichtungsstelle des Landes oder bei der Stadt Innsbruck kann weiterhelfen. Allerdings werde es auch immer Personen geben, denen es ums Streiten geht.

„Es braucht neue Formen der Kommunikation“, sagt der Tiroler Mediator Anton Hütter. Die Zahl der Konfliktsituationen nimmt merklich zu, auch weil sich die Leute durch die verdichtete Bauweise ungewollt immer näher kommen. „Außerdem erleben wir gerade eine Individualisierung, der Egoismus hat zugenommen. Die Menschen sind nicht mehr bereit, sich unterzuordnen.“ Die direkte Folge davon ist eine zunehmende Konfliktbereitschaft. Dabei beeinträchtigen Nachbarschaftsstreitigkeiten die Lebensqualität erheblich: „Das Klima ist vergiftet.“

Viele Hausverwaltungen lassen ihre Mitarbeiter bereits zu Mediatoren ausbilden oder ziehen bei Hausversammlungen bei kritischen Themen ausgebildete Vermittler als Moderatoren hinzu. Manche organisieren Hausfeste, bei denen man sich in einem positiven Umfeld kennen lernen kann, oder – es muss nicht immer nur um Konflikte gehen – organisieren eine Nachbarschaftshilfe.

Hütter: „Lärm hat eine hohe subjektive Komponente. Wenn mein eigenes Kind im Garten schreit und umhertollt, dann freue ich mich, weil das ein Zeichen seiner Lebendigkeit und Vitalität ist.“ Außenstehende können aber ganz anders empfinden, die Lärmverursacher müssten das akzeptieren und darauf Rücksicht nehmen. Seiner Meinung nach sollte es verpflichtend sein, in allen Bereichen des Nachbarrechts außergerichtliche Lösungen anzustreben, bevor ein Fall vor Gericht kommt. Der Tiroler Vater indessen hofft auf einen Vergleich.