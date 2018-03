Von Denise Daum

Steinach a. Br. – „In der Gemeinde ist Ruhe eingekehrt.“ So fasst Karl Geir die aktuelle Situation in Steinach am Brenner zusammen. Er wurde vor nicht ganz einem Jahr von Bürgermeister Josef Hautz geholt, um unter anderem für eines zu sorgen: Ruhe im Dorf. Denn über Jahre hinweg wurde nur hinter vorgehaltener Hand über die tsche­tschenische Community in Steinach und deren offenbar mangelnden Integrationswillen gesprochen. Karl Geir ist durchaus zufrieden mit der Entwicklung in den vergangenen Monaten – wenngleich er auch einräumt, „dass die jahrelangen Versäumnisse in Sachen Integration nicht von einem Tag auf den anderen aufgeholt werden können“.

Zu den Tschetschenen pflegt er regelmäßig Kontakt und ist Unterstützer in Alltagsangelegenheiten. Viele Vorurteile konnten aus dem Weg geräumt werden, viele Unstimmigkeiten seien auf Missverständnisse zurückzuführen gewesen. Vor allem die schulischen Probleme habe man in den Griff bekommen, freut sich Geir. Großen Handlungsbedarf sieht der Integrationsbeauftragte nun bei den Jungen, sprich der zweiten Generation. „Die müssen nun in die Gesellschaft eingebunden werden.“ Bei ihnen gebe es weniger Sprachbarrieren, vielmehr müsse geschaut werden, dass sie eine Ausbildung bekommen.

Rund 150 anerkannte Flüchtlinge leben insgesamt in Steinach – für Geir eine Zahl, die durchaus händelbar ist.

Etwas ernüchtert zeigt sich hingegen Bürgermeister Josef Hautz. „Der Anfangselan ist abgeebbt. Irgendwann stößt die Integration an ihre Grenzen, den Punkt haben wir wohl erreicht.“ Besonders schade findet er, dass viele Frauen den organisierten Deutschkurs relativ bald wieder abgebrochen haben. Hautz geht davon aus, dass gerade bei den Tschetschenen noch viele den Gedanken hegen, irgendwann wieder in ihre Heimat zurückzugehen. Das erschwere eine Integration wohl im Unterbewusstsein. „Aber wir werfen die Flinte nicht ins Korn“, betont Hautz. Es habe sich auch einiges zum Positiven gewendet. So seien Ängste in der einheimischen Bevölkerung abgebaut worden – „das ist viel wert“.

Der Vertrag mit Geir als Integrationsbeauftragtem läuft bis zum Sommer, Bürgermeister Hautz lässt eine Verlängerung offen.