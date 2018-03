Silz, Pozuzo – In der Tiroler Kolonie Pozuzo in Peru ehrenamtlich arbeiten und dabei Land, Leute sowie die Geschichte der Tiroler Peru-Auswanderer von 1857 und 1868 kennen lernen: Das würden sich viele junge Leute wünschen, wie in der jüngsten Jahreshauptversammlung des Pozuzo-Freundeskreises in Silz zu hören war. „Mein 18-jähriger Sohn arbeitet derzeit als Gärtner in der Nähe von Pozuzo“, bestätigte kürzlich eine Mutter aus dem Freundeskreis.

Filmemacher Emanuel Bachnetzer aus Silz, dessen 2015 produzierte Pozuzo-Doku „Bananenstrudel Dirndl“ im ORF gesendet wurde, reiste zuletzt 2017 zu den Nachkommen der Kolonisten. „Hauptsächlich um Kontakte zu pflegen“, verriet der stellvertretende Freundeskreis-Obmann. „Es wäre wichtig, dass junge Leute dort Freiwilligenarbeit machen können. Viele würden das gerne machen“, schilderte er. Dass die Landesabteilung JUFF (Jugend, Familie, Frauen) dabei unterstützend mitwirkt, könne man sich nur wünschen. Er sehe in Pozuzo auch Einsatzmöglichkeiten für Zivildiener, sagte Bachnetzer.

Mit einem weiteren Aspekt zum Ausbau der Zusammenarbeit meldete sich Ehrengast Alt-LH Wendelin Weingartner zu Wort. „Junge Pozuziner sollen bei uns arbeiten und eine Ausbildung machen können“, plädierte er. „Es ist bekannt, dass wir Mangelberufe haben. Ziel müsste es sein, dass die jungen Leute bei uns einen Lehrabschluss machen können.“

Überwältigt zeigte sich Freundeskreis-Obmann Rudi Heinz vom Andrang beim Vereinsabend. „Wir haben diesmal Rekordbesuch.“ Magnus Gratl, Vertreter der Partnergemeinde Haiming, brachte das Interesse so auf den Punkt: „Pozuzo zieht an.“ Der Verein zählt 401 Mitglieder, die Zeitschrift Pozuzo aktuell wird an 700 Leser verschickt.

Weniger Erfreuliches musste Heinz über die Krankenstation San Camilo berichten: „Offenbar gibt es technische Mängel. Auf eine Anfrage im September haben wir aber keine Antwort bekommen.“ Der Verein würde die Reparaturen unterstützen.

Laut Projektleiterin Traud­e Feichtinger bezahlt der Freundeskreis ein Lehrerinnen-Team, das wöchentlich 106 Stunden Deutschunterricht gibt. Zudem sei es mit AMS-Hilfe gelungen, mehrere Pozuzo-Saisonniers an Tiroler Tourismusbetriebe zu vermitteln. Höhepunkt des Abends war die Video-Konferenz per Internet nach Pozuzo. Auch wenn die Technik nicht ganz perfekt war, konnten herzliche Grußworte ausgetauscht werden. „Wie ist das Wetter bei euch?“ – „Heiß, 32 Grad“, war die Antwort aus Pozuzo gegen 16 Uhr Ortszeit. (hwe)