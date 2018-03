Wörgl – Der „Pilgerchor“ aus Wagners Oper Tannhäuser, vorgetragen vom Schulorchester (Leitung Siegfried Waldner), bildete den Auftakt zur Jubiläumsfeier in der Aula des Bundesschulzentrums, zu der sich u. a. zahlreiche Weggefährten der vergangenen fünf Jahrzehnte einfanden.

Das BRG Wörgl startete 1967/68 mit einer Klasse als Expositur des Kufsteiner Gymnasiums. Ein Jahr später unterrichteten bereits 10 Lehrer 70 Schüler in der neu gegründeten Schule, die zunächst in einer Baracke untergebracht war und 1973 ins neu gebaute, als Modellschule in Fertigbauweise konzipierte Gebäude an der Innsbrucker Straße übersiedelte. Direktor Johann Fellner ließ 50 Jahre Revue passieren, erinnerte an überfüllte Klassen bei einem Höchststand von 835 Schülern, die Neuausrichtung der Schule in den 1990er-Jahren und den Schulumbau zur Jahrtausendwende, für den die Schulen des Bundesschulzentrums in Container ausgesiedelt wurden. Derzeit zählt das BRG 724 SchülerInnen und 78 Lehrpersonen.

„Unsere Schule hat sich entwickelt – sie hat keinen Schwerpunkt, aber große Vielfalt“, so Fellner, der als Herausforderung den Umgang mit Mobbing ebenso artikulierte wie trotz vollgestopfter Lehrpläne Freiräume zuzulassen. „Die Aufgaben der Schule haben sich gewandelt und gehen über reine Wissensvermittlung hinaus“, erklärte Bürgermeisterin Hedi Wechner und bedauerte, dass vielfach nicht mehr Bildung, sondern Ausbildung im Mittelpunkt stehe und damit das Erkennen von Zusammenhängen verloren gehe. Schulen sollten kein Tummelplatz für politische Ideologien sein, meinte sie bezugnehmend auf die derzeitige „Retrowelle“, und hob die schwierige Roll­e der Lehrpersonen hervor, die aufgrund von Zugangsbeschränkungen am weiteren Bildungsweg vermehrt unter dem Druck stehen, gute Zeugnisse auszustellen.

„Schule hat die unmögliche Aufgabe, auf eine Zukunft vorzubereiten, die wir nicht kennen“, räumte Landesschulinspektorin Adolfin­e Gschließer ein und ging in diesem Punkt konform mit dem Festredner Konrad Paul Liessmann. Die Schule soll Abschied vom Gedanken nehmen, Kinder auf die Zukunft vorzubereiten – das forderte Liessmann. Nicht wie das Kaninchen auf die „Schlange“ des technischen Fortschrittes starren, sondern allgemeine Menschenbildung mit Attributen wie Humanität, Individualität, Selbstständigkeit, Autonomie und Urheber seiner eigenen Handlungen zu sein wieder vermehrt stärken – und in der Vermittlung dieser Aspekte von Bildung habe das Gymnasium auch Zukunft. (vsg)