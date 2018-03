Landeck, Zams – Rasch öffnete sich die Haustüre der Caritas-Wohngemeinschaft in Zams. Eine Bewohnerin winkte mit der Hand: „Hereinspaziert.“ Für die zehn Klienten des Hauses waren es aufregende Stunden. So viele Besucher kommen selten an einem Tag in ihr Haus.

Beim 8. tirolweiten Freiwilligentag gestern Montag trafen zahlreiche Interessierte in den Sozialeinrichtungen ein. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg dieser Initiative“, resümierte Waltraud Handle, Koordinatorin des Freiwilligenzentrums in Landeck. Der Tag zeigte: Solidarität und ehrenamtlicher Einsatz sind in der jüngeren wie auch in der älteren Generation „in“. Inklusive Schulklassen engagierten sich knapp 100 Leute bei den insgesamt sechs Freiwilligenprojekten im Bezirk.

Caritas-Heimleiter Dietmar Wolf stellte den interessierten Gästen Aufgaben, Ziele und Tagesstruktur im Haus vor, das Klienten mit leichter bis erheblicher Behinderung betreut. Besucherin Kerstin Heidler aus Fließ verriet: „Noch ist hier alles neu für mich. Aber ich kann mir eine regelmäßige freiwillige Tätigkeit gut vorstellen.“ Auch Gerhard Fauner und Helene Mederle-Fauner kamen nach Zams, um erste Einblicke zu gewinnen. Sie überlegen, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Den Grundgedanken und ihre Motivation bringen die Besucher des Freiwilligentages so auf den Punkt: Man möchte Menschen helfen, „die nicht auf die Sonnenseite des Lebens gefallen sind“. Und: „Die Chancen des Lebens sind ungleich verteilt.“

Über einen Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern oder Praktikanten könne sich die Caritas-Wohngemeinschaft nicht beklagen, bemerkte Heimleiter Wolf.

Im Begegnungsraum der Lebenshilfe in Landeck-Perjen trafen am Montagnachmittag die Schülerinnen Elisabeth und Magdalena aus See ein. Beide streben einen Pflegeberuf an. Ihre „erweiterte Familie“ zählt 30 Köpfe, sagte Elisabeth. „Da ist es normal, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft.“ Sie möchte neben ihrem Beruf ehrenamtlich tätig sein. Magdalena sagte, dass sie sich im weitesten Sinn für Sozialarbeit interessiere. Die Lebenhilfe biete jedenfalls interessante Möglichkeiten für ehrenamtlichen Einsatz, stellten die Mädchen fest. (hwe)