Mieders – Ein multifunktionales Großprojekt wurde in Mieders dieser Tage offiziell seiner Bestimmung übergeben – der „Soziale Wohnpark“. Der Komplex, den die Wohnungseigentum (WE) im Rahmen eines Baurechts nach den Plänen des Architekturbüros Scharmer-Wurnig errichtet hat, umfasst 27 geförderte Wohnungen, darunter 18 betreubare Wohneinheiten und neun Einheiten für „Junges Wohnen“. Räume für den Sozialsprengel finden im „Sozialen Wohnpark“ ebenso Platz wie ein Café sowie fünf Inklusionswohnungen, die den integrativen Charakter des Projektes unterstreichen. Baubeginn war im September 2016, nun wurden die Wohnungen fristgerecht übergeben.

Die Gesamtbaukosten betragen ca. 7,1 Mio. Euro, wobei das Land Tirol insgesamt 1,6 Mio. Euro an Wohnbauförderungsdarlehen zur Verfügung stellt. Die Mietpreise liegen laut WE etwa ein Drittel unter jenen am freien Markt. (TT)