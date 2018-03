Von Michael Mader

Kufstein – Nach der Vorstellung des Interreg-Projekts Marien-Wege „MARIA BE-WEG-T“, bei dem mehr als 60 Wallfahrtsorte in Tirol, Salzburg und Bayern von Kufstein aus durch Pilger-Rundwege verbunden werden sollen, geht es nun Schlag auf Schlag. Vor Kurzem fand die erste Generalversammlung des dafür eigens gegründeten Vereins „EUREGIO-Marien-Wege MARIA BE-WEG-T“ statt. Bei der konstituierenden Sitzung wurde Ideengeber Professor Walter J. Mayr zum Präsidenten gewählt. Seine Stellvertreterin ist Andrea Wibmer-Stern, zum Schriftführer wurde Stefan Pühringer und zu seiner Stellvertreterin Alexandra Einwaller gewählt. Kassier wurde LA Barbara Schwaighofer, Kassier-Stv. Thomas Schönwälder. Rechnungsprüfer sind LA Alois Margreiter und Christine Zaiser. „Des Weiteren wurden die Einrichtung eines Beirats und der Mitgliedsbeitrag beschlossen“, sagt Mayr. Sobald wärmeres Wetter herrscht, wird mit der Begehung der Wege zur Feststellung der genauen Kilometer-Angaben und Gehzeiten begonnen. 12 Studenten der Fachhochschule Kufstein sind daran beteiligt. „Auch Ausländische, die unsere Gegend kennen lernen wollen“, weiß Mayr. Am Ende soll eine Informationsbroschüre mit den Orten, den Übernachtungsmöglichkeiten, Höhenquerschnitten, Adressen der Gemeinden, Tourismusverbänden, Klöster und Pfarreien, Polizei, Rettung, Krankenhäuser usw. in schriftlicher und elektronischer Form als Ergebnis vorliegen. Ebenso soll bis dahin die Beschilderung der Wege erfolgt sein. Mayr: „Die bestehenden Wegenetze der Gemeinden, Tourismusverbände und auch bereits bekannte Wege wie der Jakobsweg sollen durch das Marien-Wege-Projekt miteinander verbunden werden. Die Eröffnung der Marien-Wege ist für das Frühjahr 2019 geplant.“