Kirchberg – Ganz österlich gibt sich derzeit die Gemeinde Kirchberg. Wohin man auch schaut, man sieht überall Osterhasen. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Aktion des Tourismusverbandes mit der Gemeinde, der Kaufmannschaft und der Kirchberger Schulen.

140 Osterhasen bevölkern den Brixentaler Ort. Diese Hasen wurden von den Schülern der Volksschule und der Neuen Mittelschule in den vergangenen drei Wochen angefertigt. Nun wurden sie vom Bauhof an verschiedenen Stellen im Ort angebracht. „Wir haben uns bewusst für den Osterhasen und nicht für Ostereier entschieden. Das Thema ist vor allem für Familien ideal“, schildert TVB-Geschäftsführer Christoph Stöckl. Gemeinsam mit der Gemeinde wurde zudem am Kreisverkehr im Ortszentrum noch ein überdimensionaler Osterhase aufgestellt.

In den Geschäften der Kaufmannschaft findet zudem ein Osterhasen-Suchspiel statt, bei dem die Kinder etwas gewinnen können. „Kinder sind schon unterwegs und suchen mit ihren Eltern ihren Osterhasen und genau das ist die Idee, dass Einheimische und Gäste durch den Ort bummeln“, schildert Stöckl. Die neue Osterdekoration soll in den kommenden Jahren erweitert werden. (aha)