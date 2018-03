Von Claudia Funder

Außervillgraten, Mexiko – Petra Stranger, Peter Van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé, die vor ihrer lange­n Radreise im Osttiroler Außervillgraten lebten, starteten ihr Langzeitabenteuer im Dezember 2016. Seitdem haben sie Mittelamerika und Kanada „erfahren“, dann die USA von Nord nach Süd durchquert und sind nun wieder in Mexiko, wo ihre Tour ihren Ausgang genommen hatte, angekommen. Demnächst knacken die vier Globetrotter die 15.000-Kilometer-Marke.

Seit dem letzten TT-Bericht haben die Weitgereisten wieder viel erlebt. Von der Grenzstadt Laredo im Bundesstaat Texas erfolgte die Einreise nach Mexiko. Die Familie gelangte in ein Gebiet, vor dessen Gefahren mehrfach gewarnt worden war: Gangs, die sich gegenseitig bekämpfen, machen das Terrain unsicher. Es passiert immer wieder, dass Unbeteiligte in die Schusslinie geraten. Und: Es gibt auch Menschenschmuggel.

„Natürlich waren wir sehr vorsichtig und sind nie im Dunkeln geradelt“, berichtet Petra. „Wir haben auch nicht wild gezeltet, wie wir das sonst immer machen.“ Anfangs wurde in Hotels geschlafen. Einmal bekam die Familie in einem Kloster Herberge. „In der Früh durften wir mit den Priestern frühstücken“, erinnert sich Petra. Weiter südlich gab es dann vielfach keine Hotels. Dort schlüpfte man in sehr spartanischen, billigen Zimmern unter, teils „ohne Möbel, ohne warme Dusche, dafür mit toten Kakerlaken am Boden“, so Petra. Aber: Man konnte sich sicher fühlen.

Wie bereits in Texas, haben die Radreisenden auch in Mexiko regelmäßig Kontakt mit der Polizei. Es sind allerdings positive Begegnungen. Die Uniformierten erkundigten sich etwa, ob der Notruf auch vom Tablet aus funktioniert, und schickten Wägen vorbei, um zu klären, ob mit den Reisenden alles in Ordnung ist.

„Die Polizei fühlt sich verantwortlich für unsere Sicherheit“, so Petra, die erzählt, dass einer von deren Wägen sie über eine Distanz von 130 Kilometern begleitet hat. „Die Polizisten ließen uns sogar auf der Autobahn fahren, weil dort der Pannenstreifen breiter als auf der Bundesstraße ist. Wir haben uns gefühlt wie ein Rennrad-Team mit Folgewagen“, erzählen die Radreisenden mit einem Schmunzeln und ergänzen, dass die Polizisten sie – wenn es bergauf ging – sogar durch den Lautsprecher mit „Go, Peter, go!“ und „Go, Petra, go!“ anfeuerten. In den Verschnaufpausen hatten die Kinder Ben und Esmé mit den „Teamleitern“ viel Spaß.

Negative Erlebnisse blieben bisher glücklicherweise zur Gänze aus. „Obwohl uns viele Menschen gewarnt und auch ein bisschen verunsichert haben, hatten wir keine einzige gefährliche oder unangenehme Situation. Im Gegenteil: Die Menschen sind extrem freundlich und hilfsbereit“, stellt Petra klar. Auf „Durststrecken“ bekamen die Radreisenden von etlichen Fremden Wasser und Lebensmittel geschenkt. Petra: „Das ist ein beflügelndes Gefühl.“

Die Familie hat die Stadt Ramos Arizpe bei Saltillo erreicht. „Jetzt geht es in die Berge, in ländliches Gebiet und in die Ruhe“, so Petra zu weiteren Plänen. „Es ist sicherer und wir zelten wieder.“

Die Temperaturen klettern tagsüber auf 35 Grad. „Auch nachts ist es sehr angenehm, perfekte Temperaturen“, freut sie sich. Und es gibt unterwegs nette Begegnungen. „Die Mexikaner sind hier viel mit Esel, Pferd, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs.“

Gesunde Nahrung ist hier wieder deutlich erschwinglicher als in den USA. Und sie schmeckt auch besser. So stehen wieder vermehrt Früchte wie Avocados, Mangos und Melonen auf dem Speiseplan.

Wie geht es weiter? Vorerst auf einigen Umwegen Richtung Mexico City. Entlang dieser Route wollen die vier unbedingt noch Vulkane und Pyramiden besichtigen. „Wir dürfen 180 Tage in Mexiko bleiben und das Land gefällt uns sehr“, schwärmt Petra.

Die TT wird berichten, wie das Abenteuer weitergeht.